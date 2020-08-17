Наразі більшість шкіл по всьому світі не знають, як розпочнуть 1 вересня. Тому освітні фахівці, як і МОН, намагаються надати певні рекомендації, які стануть у нагоді керівникам шкіл.

Експерти на чолі колишньою міністеркою освіти і науки Лілією Гриневич провели презентацію про те, як організувати навчання в українських школах в умовах адаптивного карантину. Зокрема, надали поради і директорам шкіл передає 24 канал.

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Як директору підготувати школу до початку навчання

Оцінити готовність школи

Як запевнила Лілія Гриневич, є кілька рекомендацій для керівників закладів середньої освіти щодо підготовки до 1 вересня. Так, перш за все, директор закладу освіти повинен оцінити готовність школи згідно санітарно-гігієнічними умовами протипожежної безпеки і охорони праці.

Також окремо варто оцінити готовність щодо протиепідемічних заходів для безпеки учнів. Всі матеріали щодо цього директорові мають надати органи місцевої влади.

Розробити порядок організації навчання на карантині

Колишня міністерка освіти і науки наголосила, що є три листи, якими треба користуватися директору. Основний тут виклик – це проаналізувати спроможність школи навчати дітей, оцінити територію та можливість уроків на свіжому повітрі тощо і лише тоді зрозуміти, скільки змін треба запровадити. Зокрема, і вирішити питання, чи ділити школярів на менші групи.

Комунікувати з батьками та підтримувати учнів

Тут йдеться про комунікацію директора з батьками. Адже зараз у них підвищена тривожність, бо ніхто не знає точно, яким буде навчання під час пандемії. Тому з батьками треба більше говорити, як буде організовано навчання в школі з 1 вересня, тощо. Також варто індивідуально підтримувати учнів, які бояться відвідувати заклад через пандемію.

Наприклад, Гриневич навела приклад, що у школах за кордоном практикують почерговий вихід учнів до шкіл. Так, спочатку в класи повертаються молодші школярі, бо їм важко адаптуватися, а потім вже і старші учні. "Але це індивідуальне рішення кожної школи", – додала вона.

Сприяти підвищенню кваліфікації вчителів

"Треба сказати, що сьогодні підвищення кваліфікації вчителів здійснюють не лише обласні інститути післядипломної освіти професійного розвитку, але також багато приватних закладів, громадських організацій тощо. До того ж, є безліч курсів для педагогів", – наголосила ексміністерка освіти і науки.

Додамо, що МОН розробило проєкт про професійний стандарт директора школи. Так, за їх даними, керівник закладу загальної середньої освіти повинен вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту магістра, а також стаж педагогічної роботи терміном близько трьох років. Що ще має робити директор школи – читайте у матеріалі.