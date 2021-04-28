Освітній омбудсмен наголосив, що пожежна безпека – це дуже об'ємний комплекс заходів, які спрямовані на запобіганню пожежі. І якщо пожежа все ж виникла, то треба врятувати людей та якнайшвидше зупинити вогонь.

До теми Що робити під час пожежі: правила, які врятують життя

Що робити директору, щоб дбати про пожежну безпеку в школі

ретельно вивчити вказані правила, провести внутрішню ревізію їх виконання; за її підсумками – вжити необхідних заходів;

регулярно проводити навчання з протипожежної безпеки та дій у випадку надзвичайних ситуацій для учнів і вчителів;

звільнити евакуаційні виходи із приміщенні;

видалити із навчальних та підсобних приміщень легкозаймисті матеріали або забезпечити їх надійне зберігання та безпечне використання;

розмістити у приміщенні добре помітні та зрозумілі інструкції з пожежної безпеки, схеми евакуації та вказівні знаки;

здійснювати періодичну перезарядку і технічне обслуговуванне вогнагасників, контроль за наявністю та справністю первинних засобів пожежогасіння;

зняти суцільні решітки на вікнах, які можуть у випадку пожежі заважати покинути приміщення.

Окрім того, Служба освітнього омбудсмена звертає увагу на важливі правила та відповідальність шкіл:

усі будівлі закладів освіти мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого матеріалу, пожежними відрами тощо;

учасники навчально-виховного процесу (крім дошкільнят і учнів початкових шкіл) повинні знати місця, де розміщені первинні засоби пожежогасіння, і вміти користуватися ними у разі виникнення пожежі чи загоряння;

кожна школа має бути забезпечена зовнішнім і внутрішнім протипожежним водопостачанням – це пожежні кран-комплекти, гідранти, пожежні рукава тощо.



Як поводитися під час пожежі: основні правила

Сергій Горбачов розповів, що приписи для школи щодо пожежної безпеки можна класифікувати на два різновиди:

Те, що школа може зробити без додаткових коштів (наприклад, не заставляти проходи, проводити тренування для учнів і вчителів на випадок НС);

Те, що школа самостійно зробити не може, бо потребує додаткового фінансування (перезаправка вогнегасників, облаштування та технічне обслуговування систем протипожежної сигналізації тощо).

Горбачов зазначив, що за чотири роки роботи директором школи він отримав близько десятка приписів від пожежників, на які реагував так: виконував самостійно те, що міг, і спрямовував запити про потребу додаткових коштів.

Результат його роботи був такий: