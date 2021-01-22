Яким має бути директор школи 21 століття? За словами експертів, головне для директора – забезпечити таку атмосферу, коли учні відчуватимуть себе вільними, щасливими і знатимуть, що їх поважають.

Так, найважливіше завдання для директора школи – організувати процес навчання. Видання "Нова українська школа" зібрала рекомендації, як бути хорошим директором.

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На що треба зважати директору для успіху школи

Комунікація

Директор школи у Фінляндії Арі Покка розповів, що для директорів важлива комунікативна компетентність, особливо в часи пандемії.

У той час, коли багато речей сьогодні є непевними, нестабільними й невизначеними, спілкування має відбуватися на високому рівні. Комунікація має бути чіткою, вчасною й добре організованою,

– каже він.

Адже вчителі, учні та їхні батьки чекають на інформацію та рішення директорів. І вона має базуватися на фактах і бути зрозумілою.

Піклування про працівників

Останнім часом вигорання вчителів стало глобальною проблемою. Тому директори мають добре подумати, яку підтримку їм можна запропонувати. Покка запевняє, що вона мусить мати більше особистий характер, тож це можна зробити під час короткої зустрічі в приватному режимі.

Пандемія, за словами Арі, показала, наскільки необхідне сильне педагогічне лідерство. Саме директор повинен був узяти на себе більше відповідальності, щоби підштовхнути вчителів до пошуку нових педагогічних ідей.

Делегування обов’язків

Директор має добре розуміти, що не зможе робити все самостійно. Тому необхідно організувати справедливий і ефективний розподіл повноважень.

Зокрема, можна створити мережу з колегами або організувати провідну групу вчителів у школі, яка допомагатиме директору.



Директор школи спілкується з вчителями та батьками / Фото yorkshiretsa

Але експерт наголошує, що найголовніша компетентність для кожного – це слухати себе.

Стомлений та роздратований директор нічого доброго не зробить для школи. Тож важливо розуміти, що ви вмієте робити, а що – ні. Турбота про себе не є егоїстичною. Це насправді єдиний спосіб керувати школою ефективно,

– сказав Покка.

Рекомендації директору для ефективного онлайн-навчання

Скорочувати уроки і групи учнів

У Фінляндії дійшли висновку, що під час дистанційного навчання не можна проводити урок, як у звичайному режимі в класі. Тож, розклад зазнав змін.

"Якщо учні перебувають онлайн 45–60 хвилин – це занадто довгий час, щоби слухати монолог учителя. Робочі групи мають бути розділені на менші, мають бути організовані різні модулі", – каже Покка.

Підтримувати учнів і додатково пояснювати матеріал

Експерт наголошує, що учням важливо знати, що вчитель готовий додатково надати консультацію, допомогти та особисто підтримати.

Цікаво, що учні розповідають, що є багато запитань, які вони не можуть поставити в інтернеті, оскільки це публічний канал. Їм потрібні особисті відповіді, тому вчителям було би добре знайти час для цього. Також важливо мати й відчувати зв’язок зі своїм класом.

Домовлятися про правила

Не завжди зрозуміло, чи присутній учень на уроці, якщо він не вмикає камеру. Тому увімкнені камери мають бути головною умовою навчання під час карантину.

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Планувати спільне дозвілля

За словами директора, онлайн-школа – це також спосіб створити нову соціальну взаємодію, влаштовуючи вечірки, спільні сніданки, обговорення фільмів, книжок, досліджувати щось поза класом тощо.

Не перевантажувати учнів

Арі Покка додає, що для фінських вчителів найважче дається модель змішаного навчання, коли частина учнів перебувають на самоізоляції, а інші відвідують заняття в школі.

"Тим не менше, наші вчителі зробили чудову роботу. 80% учнів сказали, що в них не було великих проблем у навчанні у 2020 році. Але багато вчителів почуваються виснаженими", – сказав він.

Як стати крутим директором

Арі Покка дає такі рекомендації:

Задайте вашій школі морально-педагогічний напрям;

Заохочуйте своїх учнів розуміти, що навчання – це безперервний процес;

Працюйте інакше, ніж інші, і будьте терплячі – результати рано чи пізно прийдуть;

Створіть відкрите навчальне середовище та спільноту, які використовують технології як інструменти;

Не втрачайте зосередженості;

Будьте сміливі – захищайте свою школу в позитивний спосіб.

“Директор водночас повинен розуміти свою роль. Адже коли стає важко, усі дивляться на лідера. Іноді ці складні ситуації можуть бути внутрішніми", – додає експерт.