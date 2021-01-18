Професійний стандарт учителя ухвалили у грудні 2020 року. До його розроблення долучилися вчителі, фахівці, керівники закладів освіти, а також громадські організації. Як будуть запроваджувати профстандарт й що зміниться для вчителів – читайте у матеріалі.

Чому профстандарт учителя затверджує Мінекономіки, а не МОН

Раніше професійні стандарти затверджувало Мінсоцполітики, але зараз це належить до повноважень Мінекономіки. Це пов’язано з тим, що профстандарти належать до сфери трудових відносин і мають значення для оплати праці та підготовки фахівців, повідомляють експерти виданню НУШ.

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Тож, якщо розробниками проєкту професійного стандарту можуть бути Міністерство освіти і науки, роботодавці, наукові установи тощо, то затвердити документ може виключно Мінекономіки.

Як профстандарт пов’язаний зі стандартом освіти

Професійний стандарт вчителя синхронізується з державними освітніми стандартами. Адже якщо педагог має навчити учнів певних компетентностей, то він і сам має їх опанувати.

Наприклад, за новими стандартами початкової та базової освіти, у складі громадянських і соціальних компетентностей учнів є уміння співпрацювати, а до наскрізних умінь віднесено конструктивне керування емоціям та адекватне реагування на конфлікти,

– наголошують експерти.

Тому до емоційно-етичної компетентності вчителя включено здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учнями, зокрема уміти застосовувати методики усвідомленого слухання, безконфліктної комунікації та запобігати конфліктам в навчанні.

Також вагоме місце в новому документі належить сучасним технологічним умінням, цифровій та медіаграмотності.

Професійний стандарт вчителя втілює сучасний підхід до визначення загальних компетентностей педагога. Зокрема, до них увійшли громадянська, соціальна, культурна, лідерська та підприємницька компетентність.

До переліку професійних компетентностей увійшли:

мовно-комунікативна;

предметно-методична;

інформаційно-цифрова;

психологічна;

емоційно-етична;

педагогічне партнерство;

інклюзивна;

здоров’язбережувальна;

проєктувальна;

прогностична;

організаційна;

оцінювально-аналітична;

інноваційна;

рефлексивна;

здатність до навчання впродовж життя.

Що змінює профстандарт учителя

Підготовка майбутніх учителів

Профстандарт має стати основою для розроблення і вдосконалення програм підготовки вчителів.

Тому стандарти вищої та фахової передвищої освіти для педагогічних спеціальностей мають орієнтуватися на зміст професійного стандарту. Щоб виші, які готують учителів, могли враховувати нові підходи до змісту професійної діяльності вчителя,

– наголошує експертка МОН Ніна Сторчак.

Тому заклади освіти уже зараз можуть наповнювати зміст дисциплін відповідно до нового профстандарту вчителя.

Підвищення кваліфікації вчителів

Чіткий перелік компетентностей вчителя мають використовувати для складання програм підвищення кваліфікації вчителі.

Адже з типових програм наразі чинною є лише програма для підвищення кваліфікації вчителів початкових класів НУШ.

За словами експертів, кожен учитель зможе завчасно оцінити рівень послуг, переглянувши програми підвищення кваліфікації на сайтах надавачів, і з’ясувати, чи орієнтовані вони на новий профстандарт, нові освітні стандарти, рекомендації МОН із викладання навчальних предметів тощо.



Вчителі на атестації / Фото chasdiy.org

Самооцінювання вчителя

Якщо вчитель призначений на посаду вперше, він може розраховувати на допомогу у вдосконаленні фахової майстерності під час педагогічної інтернатури. Для кожного інтерна складатимуть індивідуальну програму, яка визначатиме напрями підтримки вчителя з боку наставника та професійні компетентності, які потрібно розвинути.

Водночас докладний опис цих компетентностей у професійному стандарті є орієнтиром для вчителя та його наставника.

Розроблення посадових інструкцій і умови роботи

За словами експертів, профстандарт відображає весь обсяг діяльності вчителя, тому має бути основою для посадових інструкцій.

Окрім того, профстандарт закріплює не лише вимоги до вчителя, а й умови праці. Отже, він обов’язковий не лише для вчителя, а і для роботодавця. Роботодавець має обґрунтувати управлінські рішення з урахуванням профстандарту.

Також у стандарті передбачено здатність вчителя зберігати особисте фізичне та психічне здоров’я під час професійної діяльності.

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Атестація вчителів

За словами Ніни Сторчак, механізм атестації цього року зміниться. Зараз під час атестації орієнтуються на критерії відповідності кваліфікаційним категоріям із чинного Типового положення про атестацію (спеціаліст, друга, перша і вища категорії). Проте в новому Положенні таких критеріїв не буде.

Тому коли почнуть використовувати профстандарт під час атестації, це мінімізує суб’єктивізм оцінювання з боку атестаційної комісії та запобігатиме ухваленню рішень без обґрунтовання.

Сертифікація вчителів

Сертифікація вчителів у 2021 році також враховуватиме підходи профстандарту. Це буде відбуватися органічно, оскільки програма незалежного тестування та методика експертного оцінювання компетентностей учителів уже орієнтовані на підходи НУШ.

До слова, 18 січня розпочалася реєстрація на сертифікацію-2021. Як зареєструватися та які документи мають подати вчителі – читайте за посиланням.