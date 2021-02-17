Як будуть визначити, з яких шкіл зробити профільні ліцеї: з'явилися рекомендації

Джерело:"Нова українська школа"
З 2027 року в Україні мають з’явитися профільні ліцей, де будуть навчатися учні 10 – 11 класів. Але як будуть визначити, які заклади освіти варто зробити ліцеями, а які ні?
Тому для закладів освіти підготували рекомендації – вони розміщені у методичному посібнику "Старша профільна школа: кроки до становлення".
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Там йдеться про створення дорожньої карти формування ефективної мережі профільних ліцеїв у регіонах.
Так, одним із пілотних проєктів стала стратегія розвитку у Хмельницькій області. Результати змін були опрацьовані експертами, проаналізовані та викладені у формі методичного посібника для керівників управлінь освітою.
Ініціаторами створення профільних ліцеїв у регіоні мають бути департаменти та управління освіти обласних та міських адміністрацій.
Оптимальний алгоритм дій має бути таким:
За словами експертів, нерозуміння суті реформи та покрокового її запровадження, причин та бездіяльності в цьому питанні призводять до суспільного спротиву. Через це місцева влада може відмовлятися від рішення про модернізацію системи профільної освіти.
Одним із серйозних завдань ініціаторів реформи мережі старшої школи є активна комунікація з усіма зацікавленими сторонами.
Експерти рекомендують діяти в такій послідовності:
Найважливіша частина підготовки до створення профільних ліцеїв – це грамотний збір та комплексний аналіз інформації. Йдеться про дані за всіма школами у певному регіоні. На їх основі можна робити висновки та прогнозувати запити на навчання.
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Експерти пропонують такі індикатори для визначення спроможності шкіл забезпечити якісне профільне навчання:
Маються на увазі спеціалізація педагогів та їхній фах, рівень кваліфікації, підготовка, наявність сертифікатів, нагород тощо, залежно від майбутнього тематичного спрямування закладу.
Чим більше учнів 10 – 11 класів буде навчатися у ліцеях, тим більше можливостей вибору профілю вони матимуть. А це означатиме підвищення зацікавленості учнів та якості освітнього процесу.
Деякі профілі будуть користуватися більшим попитом, ніж інші, що спричинене низкою чинників (історичний, економічний, соціальний тощо). На ці напрями можливий конкурсний добір для вступу.
Щоби визначити цей показник, рекомендується провести опитування учнів 9 класів щодо їхніх планів на вибір напряму навчання, а також проаналізувати кількість учнів на різних тематичних напрямів.
Сьогоднішні вимоги до освітнього процесу передбачають наявність практичного матеріалу, техніки та технологій для навчання, обладнання лабораторій, доступу до міжнародних ресурсів тощо..
Відсутність конфліктів, скарг та звернень, швидке та ефективне їхнє вирішення свідчать про сприятливий для навчання мікроклімат у школі. Сюди також можна віднести ефективне управління, інноваційність методів та підходів до роботи.
Чи не головний показник ефективності навчання – високі бали учнів на ЗНО. Тут пропонують аналізувати відсоток учнів за результатами ЗНО з кожного з профільних предметів.
До того ж, якщо учні вирішують складати ЗНО з профільних предметів, це свідчить про їхню впевненість в отриманих знаннях та навичках. І це також свідчить про якість освітнього процесу в закладі.
Участь у різноманітних наукових та освітніх заходах, конкурсах говорить про те, що вчителі мають компетентність “навчання протягом життя”, тобто про їхню зацікавленість у самовдосконаленні та професійному рості.
Українське законодавство дозволяє вчителям застосовувати власні надбання та розробки в освітньому процесі задля підвищення його ефективності, а також затверджувати свої програми.
Наявність таких авторських програм у школі свідчить про бажання педагогічного складу розвиватися.