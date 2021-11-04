Як будуть відстороняти невакцинованих вчителів від роботи з 8 листопада: всі пояснення

З 8 листопада вчителів, які відмовилися вакцинуватися проти COVID-19, будуть відстороняти від роботи без збереження зарплати. Як це буде відбуватися та що робити директору школи – читайте відповіді на головні питання освітян.

Наказ МОЗ від 4 жовтня передбачає, що працівники закладів освіти мають обов’язково отримати щеплення проти коронавірусу. Адже вони працюють в умовах підвищеного ризику й наражають на небезпеку себе та інших. Також це потрібно для очного навчання.

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Тому Служба освітнього омбудсмена надіслала звернення в МОЗ, МОН та Держслужби з питань праці, щоб з’ясувати процедуру відсторонення невакцинованого працівника від роботи, правомірність цього та питання зарплати відстороненого педагога.

Деталі відсторонення невакцинованого вчителя

Який порядок отримання директором школи інформації про наявність або відсутність у педагога обов'язкового щеплення проти COVID-19?

У Держпраці наголосили, що відмова або ухилення вчителя від обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 є підставою для його відсторонення.

Якщо працівник не надає керівнику закладу освіти сертифікат про проходження обов’язкового щеплення – це також є підставою для його відсторонення від роботи,

– заявили у відомстві.

У МОЗ додають, що працівники, які мають абсолютні протипоказання до вакцинації, мають надати директору медичний висновок, виданий закладом охорони здоров’я.

Висновок! Педагог має надати сертифікат про проходження вакцинації або медичний висновок про наявність протипоказань до щеплення проти СOVID-19.

Що робити директору школи, якщо вчитель відмовляється вакцинуватися або показати сертифікат?

Відповідно до роз’яснення Держпраці, роботодавець може відсторонити працівника від роботи, якщо працівник:

з’явився на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

відмовляється або ухиляється від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;

в інших випадках, передбачених законодавством (стаття 46 Кодексу законів про працю України).

До інших випадків належить, зокрема, відмова або ухилення від профілактичних щеплень працівників, для яких воно є обов’язковим. Це передбачено законом про захист населення від інфекційних хвороб.

Висновок! Відмова або ухилення педагога від обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 є підставою для його відсторонення. Якщо вчитель не надає директору сертифікат про вакцинацію – це також є підставою для його відсторонення від роботи.

У МОЗ кажуть, що, згідно з законом, керівники закладів освіти мають забезпечити відсторонення від роботи працівників, які відмовляються або ухиляються від проведення обов’язкової вакцинації проти СOVID-19.

Якщо станом на 8 листопада працівник отримав лише 1 дозу вакцинації проти COVID-19?

У цьому випадку працівник не ухиляється та не відмовляється від щеплення. Такий працівник має змогу згенерувати жовтий сертифікат про вакцинацію у додатку "Дія" або отримати його у лікаря і надати роботодавцю.

Після отримання другої дози вакцини проти СOVID-19 у визначений строк, працівник має надати відповідний сертифікат керівнику закладу освіти.

Що робити, якщо вчитель має протипоказання до проведення вакцинації? Чи має право директор допустити такого працівника до роботи?

У Держпраці запевнили, що якщо працівник має абсолютні протипоказання робити щеплення, то він не підлягає обов’язковій вакцинації.

У МОЗ додають, що такого працівника не відсторонять від роботи. Але для цього як підтвердження працівник повинен надати медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19, виданий закладом охорони здоров’я.

Які існують медичні протипоказання та застереження до вакцинації проти COVID-19?

На сайті МОЗ повідомили, що абсолютні протипоказання можуть бути постійними й тимчасовими.

Тимчасові протипоказання – протипоказання, які мають тимчасовий характер та зникають з часом. До них належать: гострі захворювання з підвищенням температури вище 38, відповідне лікування, введення вакцин проти інших інфекційних хвороб, проба з туберкуліном, COVID-19 в анамнезі.

Постійні протипоказання – протипоказання до щеплень, що мають постійний пожиттєвий характер. До них належать: анафілактична реакція на першу дозу цієї вакцини.

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Також наявні застереження (вакцинація з пересторогою) – ситуація, за якої остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками від щеплення. До них належать: онкологічна хвороба, аутоімунне захворювання, особи з імунодефіцитом. Крім того, існують протипоказання до введення окремих вакцин.

Проте наразі отримати довідку (про протипоказання) особа з протипоказанням поки не може, і лікар також не може її видати.

Які документи має надати вчитель у разі наявності у нього абсолютних медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень?

Працівники, які мають абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень проти СOVID-19, мають надати керівникові закладу освіти медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19, виданий закладом охорони здоров’я.

Тобто, залежно від діагнозу, перебігу захворювання, лікар надає медичний висновок про тимчасове чи постійне протипоказання до вакцини проти СOVID-19.

Чи правомірне відсторонення невакцинованого працівника під час очного навчання, під час дистанційного навчаннячи канікул?

Дистанційна робота – це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією школи, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Канікулярний час для педагогічних працівників є робочим часом, адже під час канікул здійснюється оплата із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації.

Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу освіти залучає вчителів до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

Висновок! Постанова передбачає відсторонення від роботи працівників, без винятків, тобто і під час дистанційного навчання та канікул.

Чи зберігається зарплата у відсторонених від роботи вчителів, які не отримали обов’язкове щеплення?

У Держпраці роз’яснюють, що зарплата – це винагорода, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Тобто заробітна плата виплачується саме за виконану роботу.

А оскільки під час відсторонення працівник тимчасово звільняється від виконання своїх трудових обов’язків та не може виконувати роботу, то йому заробітна плата в період відсторонення не виплачується, якщо інше не встановлено законодавством.

Водночас питання оплати праці в період відсторонення можуть регулюватися колективними договорами та/або угодами, рішеннями роботодавця.

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Так, допомога по тимчасовій непрацездатності (лікарняний лист) надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного зі страхових випадків.

Також під час відсторонення працівника від роботи, йому можуть припинити виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності (це лікарняний лист, якщо людина застрахована).

Які документи (накази, розпорядження) має видати директор та орган управління освітою для відсторонення працівників від роботи?

Відсторонення від роботи оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця. У наказі зазначаються підстави та строки відсторонення. Також керівник зобов’язаний ознайомити з наказом згаданих у ньому осіб, які проставлять свої підписи із зазначенням дати.

Юристи радять, якщо працівник відмовляється ознайомитися зі змістом наказу або проставити свій підпис на наказі, керівник закладу освіти має скласти акт про відмову працівника ознайомитися з документом.

Як бути тим, хто перехворів нещодавно на COVID-19?

Для допуску працівника, який нещодавно перехворів COVID-19, на робоче місце потрібна довідка про "одужання особи від зазначеної хвороби", чинність якої підтверджена, зокрема і в мобільному додатку "Дія".

Додамо, що Мінцифри анонсувало запуск цифрових COVID-сертифікатів про одужання, які найближчим часом з’являться у "Дії". Згенерувати його можна на 15 день від дня встановлення діагнозу. Термін його дії – 90 днів, він буде підставою для вільного пересування у червоному рівні епіднебезпеки.

Як і де отримати сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19 та довідку про одужання?

Сертифікат про вакцинацію можна отримати:

Через додаток на смартфоні "Дія" в електронному варіанті

Через портал "Дія".

Сертифікат через портал "Дія" – завантаження та друк паперового міжнародного варіанта.

Через сімейного лікаря – паперовий варіант з печаткою.

Довідка про одужання:

Міністерство цифрової трансформації України анонсувало запуск цифрових COVID-сертифікатів про одужання, які найближчим часом з’являться у застосунку та на порталі "Дія".

Сімейний лікар – після затвердження відповідної форми довідки.

Довідка про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19:

Сімейний лікар після затвердження відповідної форми довідки.

До слова, в Україні вже понад 90% освітян отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19. Поріг щеплення у 80% працівників шкіл (повний та неповний цикл вакцинації) досягнули всі області України.

Загалом двома дозами вакциновано понад 417 тисяч педагогів по всій країні.

Де вакциновано найбільше вчителів: