Міністерство охорони здоров’я видало рекомендації та правила для закладів дошкільної освіти, аби вони могли організувати безпечне навчання для дітей.

Яких правил варто дотримуватися та що заборонено в дитсадках – розповів очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу, передає 24 канал.

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Перш за все, у МОЗ нагадали, що перед початком зміни повинен бути обов’язковий температурний скринінг всіх працівників.

Степанов наголосив, що вихователі повинні зранку забрати дітей у батьків на території закладу, але за межами будівлі, щоб батьки не заходили до приміщення. Так само ввечері передавати дітей батькам.



Батьки не мають заходити до приміщення садочку / Фото cloudfront

На території заклади дошкільної освіти мають облаштувати організоване місце для обробки рук спиртовими антисептиками. Зокрема, антисептики мають бути на вході у заклад, але вихователі мають стежити за тим, як діти оброблятимуть руки.

Максим Степанов підкреслює, що всі протиепідемічні заходи мають бути організовані в ігровій формі.

Очільник Міністерства охорони здоров’я запевнив, що вони рекомендують закладам розробити графік прогулянок та занять, щоб діти перебували у закладі в різний час і якомога менше між собою контактували.

Групи дітей не повинні змішуватися. Варто обмежити заняття та вправи, під час яких діти контактують між собою та не використовувати додатковий інвентар. За можливості, переглянути свій план занять,щоб мінімізувати контакти,

– додав він.

А словами Степанова, працівники дитсадків повинні регулярно мити руки рідким милом або обробляти їх антисептиками кожні дві години, особливо після відвідування громадських місць.

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Також в дитячих садочках має проводитися дезінфекція поверхонь до та після заняття. І треба провітрювати приміщення не менше 15 хвилин перед відкриттям закладу та почергово провітрювати кімнати протягом дня.

"Якщо ми не хочемо чути, що в нас в дитячому садочку захворіли всі діти, і що садок пішов на самоізоляцію, дуже важливо дотримуватися правил та рекомендацій, які дає МОЗ", — підсумував Степанов.

Що заборонено в дитячих садочках:

використовувати багаторазові тканинні рушнички;

мати для дітей м’які іграшки;

мати килими в кімнаті з довгим ворсом;

заходити в середину приміщення у вуличному взутті;

проводити масові заходи та батьківські збори.

Нагадаємо, рекомендації для дитячих садочків діють ще з травня 2020 року. Детальніше з ними ознайомитися можна за посиланням.