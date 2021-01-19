У Міністерстві освіти і науки наголосили, що за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації студенти закладів професійної-технічної, передвищої та вищої освіти з 24 січня будуть продовжувати навчання очно або в змішаному форматі.

Проте заклади вищої освіти, маючи автономію та враховуючи епідситуацію в кожному регіоні, самостійно вирішуватимуть, коли та в якій формі організовувати навчання. Про це написав Сергій Шкарлет у телеграмі.

До теми Замість червоних дипломів: у Міносвіти пояснили, як і кому видаватимуть дипломи з відзнакою

Тож, до кінця локауну навчання проходить дистанційно. Лише після 24 січня можна буде встановити для студентів та учнів профтехів очну або змішану форму навчання.

Як буде проходити практика для студентів та учнів? Шкарлет наголосив, що низка спеціальностей і більшість професій потребують практичного навчання, а тому важливо організувати студентські та учнівські практики з обов’язковим дотриманням карантинних заходів.

"Я переконаний, що більшість здобувачів освіти мріють про повернення до аудиторій, а тому усвідомлюють важливість щоденного дотримання протиепідемічних вимог", – додав міністр освіти.



До слова, Сергій Шкарлет заявив, що після завершення локдауну учні випускних 9 та 11 класів, які цього року складають ДПА та ЗНО, мають повернутися до очної або змішаної форми навчання.