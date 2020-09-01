Вчителі з 1 вересня стикнуться з новим викликом – роботою під час пандемії. Відтепер працівники школи мають дотримувати певних рекомендацій та слідкувати за безпекою дітей.

Новий навчальний рік вперше розпочнеться в карантинних умовах, які означатимуть не лише обмеження, але й ретельний контроль за виконанням правил безпеки. Тож, МОН надали рекомендації для вчителів, як їм працювати під час пандемії, передає 24 канал.

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Як мають працювати вчителі під час пандемії

За рекомендаціями МОЗ, вчителі, які навчають учнів у "жовтій" або "зеленій" зоні можуть викладати свій предмет без масок, але вони таки повинні дотримуватися відповідної дистанції з учнями.

Натомість в "помаранчевих" регіонах епідеміологічної небезпеки вчителям рекомендують проводити урок у захисних щитках. В "червоних" зонах навчання має відбуватися дистанційно.

Окрім того, допуск вчителів на роботу відбуватиметься лише після проведення відповідного температурного скринінгу. Так, якщо в них температура вище ніж 37,2°C, їм заборонено працювати.

Також педагоги мають дезінфікувати руки антисептиками перед входом та виходом зі школи та обов’язково мити руки з милом після кожного уроку.



Правила перебування вчителів у школі / Інфографіка МОЗ

Зазначимо, що вчителі ще мають стежити за дотриманням правил безпеки у школі учнями та забирати їх до школи від батьків (батьки можуть заходити лише на територію школи, але не в саме приміщення.

Педагоги мають перед уроками запитати учнів про самопочуття та, якщо в класі є хворий, виявити ознаки захворювання та ізолювати цього учня.

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Чи мають вчителі йти на самоізоляцію, якщо захворів учень в їх класі? Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що це має визначати лікар-епідеміолог. "Тут не треба самодіяльності. Лікар має визначити, якого ступеню були контакти з дитиною тощо", – каже він.

Чи відправлятимуть педагогічний колектив на самоізоляцію, якщо захворіє один вчитель?

Очільник МОЗ каже, що якщо у навчальному закладі у якогось вчителя буде підтверджений випадок захворювання на коронавірус, рішення щодо відправки на карантин вчителя та педагогічного колективу, прийматиме епідеміолог.

"Лікар епідеміолог буде проводити розслідування і визначатиме, кого саме треба відправляти на самоізоляцію", – додав Степанов.



Правила роботи працівників освітніх закладів на період карантину / Інфографіка 24 каналу