В Одесі школи самостійно визначатимуть, за якою схемою будуть проводити навчання з 1 вересня. Навчальні заклади там вже готуються до нового навчального року.

Так, у школі №81 планують проводити уроки без перерв та по 35 хвилин, а учні молодших класів ходитимуть до школи щодня, але уроки будуть спарені і триватимуть по 20 хвилин, передає видання Odessit.

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Старшокласникам натомість пропонують вивчати математику, іноземні мови, фізику, хімію та правознавство у класах, а літературу, історію, географію та біологію – вдома дистанційно. Музику та мистецтво також хочуть перевести на самостійне вивчення і виставляти за них лише "зараховано/не зараховано".

Їдальні в усіх школах працювати не будуть, проте дітям даватимуть сухі сніданки. Також планується, що учні будуть заходити до приміщення навчального закладу за встановленим графіком.

Але, як саме відбуватиметься навчання кожна школа визначатиме самостійно, дотримуючись загальних правил і обмежень. Директори обговорять усі можливі схеми проведення навчання, а вже до 10 серпня школи остаточно визначать, які формати є найбільш ефективними для них.

"Кожен заклад самостійно визначить режим роботи і вивчення того чи іншого предмета за участі батьків. Головне – аби діти активно навчалися і знаходилися у безпечному середовищі", – зазначила директорка міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич.

За її словами, директори видадуть накази про роботу шкіл в новому навчальному році. При цьому також керівники закладу мають розрахувати кількість масок та дезинфікуючих засобів. А дітям будуть вимірювати температуру та слідкувати за дотриманням дистанцій.