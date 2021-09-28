Про це заявила заступниця міністра освіти Віра Рогова. За її словами, помаранчева і жовта зони передбачають вакцинацію у понад 80% освітян.

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При цьому, як наголосила експертка, навчаються всі діти – дошкільна, початкова, спеціальна, середня школи.

А якщо регіон переходить до червоної зони, то обов'язкова 100% вакцинація вчителів. Якщо такого показника немає – навчальний заклад перейде на дистанційне навчання,

– повідомила Рогова.

Заступниця міністра освіти додала, що тут йдеться про стовідсоткову вакцинацію всього колективу закладу – не лише вчителів. "Лише за цієї умови зможуть працювати і садочки, і початкова, і спеціалізована школи", – каже Рогова.

Раніше Сергій Шкарлет заявив, що початкові школи, садочки та спеціальні заклади освіти продовжуватимуть працювати в очному форматі з дотриманням протиепідемічних норм. Такий "виняток" діятиме під час жовтого та червоного рівнів епіднебезпеки.

До слова, з початку навчання вже майже 89 тисяч школярів та 3 тисячі вчителів перевели на самоізоляцію. Також наразі дистанційно навчаються 145 шкіл.