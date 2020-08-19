Майже половина дитячих садочків в Україні вже відновила свою роботу з послабленням карантину в регіонах. А вже з 1 вересня садки мають запрацювати всюди, окрім "червоної" зони адаптивного карантину. Як же працюватимуть заклади дошкільної освіти – читайте у матеріалі.

Ми підготували для вас рекомендації від МОН та МОЗ щодо роботи дитячих садочків, а також поради від UNISEF. Про це йшлося на щорічній Серпневій конференції МОН "Освіта в умовах пандемії", передає 24 канал.

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За словами освітніх експертів, зараз безпека дітей, вихователів та родин — у пріоритеті, тож важливо тримати баланс між правилами гігієни, дистанціюванням та розвитком малечі. Перелік вимог до безпеки простий: вихователі – у масках, діти – без масок.

Як організувати безпечні умови для навчання у дитсадку: поради від МОЗ

проводити температурний скринінг для дітей та всіх працівників закладу дошкільної освіти;

закладу дошкільної освіти; заходити до садка можна тільки у масці або респіраторі, але їх можна не використовувати дітям під час занять в приміщеннях;

або респіраторі, але їх можна не використовувати дітям під час занять в приміщеннях; всередину навчальних приміщень не можна заходити батькам, виняток – супровід дітей з інвалідністю. І коли батьки передають дітей у садочок, вони мають бути в масці;

забезпечити дитсадок антисептиками та рідким милом у туалетах;

та рідким милом у туалетах; на період карантину рекомендується розробити адаптивний графік для прогулянок та занять , обмежити кількість дітей у групах, надавати пріоритет активностям на вулиці тощо;

, обмежити кількість дітей у групах, надавати пріоритет активностям на вулиці тощо; у дітей, які матимуть ознаки гострого респіраторного захворювання або температуру понад 37,2 ізолюватимуть у окремій кімнаті.

Вихователям також рекомендують використовувати весь необхідний навчальний інвентар на заняттях, але подбати про те, щоб діти не контактували з ним. Також треба дистанціювати дітей у групі та під час споживання їжі.



Тато веде дитину до садочку з 1 вересня / Фото cloudfront

Як проводити навчання в садочках: поради від МОН

У МОН наголосили, що рішення про відновлення роботидитячих садочків будуть ухвалювати регіональні комісії з питань безпеки, а залежатиме все від статистики захворюваності у регіоні. В "червоних" зонах очне навчання заборонене у всіх закладах освіти.

Всі садки зобов'язані створити безпечні умови для вихованців та працівників.

Заклади дошкільної освіти повинні самостійно організувати освітній процес, орієнтуючись на попередній досвід, свою роботу в минулому році та наявні рекомендації.

Разом із традиційними формами роботи, заклади освіти можуть застосовувати інноваційні методи. До прикладу: "Буккросинг", "Дерево цілей" або "Дерево розвитку групи" та "Батьківська скринька", а також впроваджувати дистанційні форми спілкування.

Для спілкування з батьками варто впроваджувати дистанційні форми комунікації на онлайн-платформах та використовувати мобільні додатки.

Також у садочках бажано створити універсальний дизайн та зручне розташування приміщень та прибудинкових територій.

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Що заборонено використовувати та робити в садочках:

– м’які іграшки, килимки з довгим ворсом, багаторазові рушники;

– заходити в приміщення груп у вуличному взутті;

– проводити свята чи заходи за участі дітей з інших груп.

Хто має забезпечити садочки захисними масками та антисептиками

Експертка Директорату дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Анна Грищенко наголосила, що закупити всі необхідні засоби захисту має засновник садочка.

"Оскільки більшість дитячих садків в Україні перебувають у комунальній власності, то про засоби індивідуального захисту мають подбати засновники, батьки не повинні купувати це за свої кошти", – запевнила вона.

Хто такі засновники садків та шкіл? За словами експертів, засновниками садочків та шкіл комунальної власності є міські ради. У школах це зазвичай районні або обласні ради (або ж відділи чи управління освіти).

Як відновлювали роботу українські садочки весною і влітку?

Відомо, що лише 48 % українських садочків відновили роботу наприкінці травня в умовах карантину. Решта – були закритими. Чому? Основні причини такі: несприятлива епідемічна ситуація в регіоні та недостатня кількість батьків, які хотіли, щоб їхні діти відвідували садочок.

І лише 0,4 % керівників сказали, що садочок не працював через те, що серед вихованців чи персоналу закладу було виявлено хворих на COVID-19.

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Чому важливо, щоб дитячі садочки працювали? Безперечно перші 6 років життя є надзвичайно важливими для розвитку ключових компетентностей малюка, які впливають на подальше навчання.

Цікаво, що дослідження PISA свідчить, що діти, які відвідували дошкільні заклади понад рік, показують кращі результати з математики в 15-річному віці, ніж їхні однолітки. Натомість ті діти, які не відвідували дитячі садочки, мали втричі більше шансів бути неуспішними в майбутньому.

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Намагаючись захистити дітей від хвороби, не лякайте їх. Зараз діти потребують середовища безпеки, розвитку і доброзичливості. Відвідування садочка має означати для дитини повернення до більш звичного розпорядку дня з розумним дотриманням правил гігієни. Форми роботи з дітьми мають бути дружніми, адже хоч наш світ багато в чому змінився, діти залишаються дітьми. Дотримання фізичної дистанції між дітьми не повинне перешкоджати соціальній взаємодії між ними, іграм, навчальним активностям. Нагадуйте дітям про миття рук, мийте руки разом з ними, привчайте їх не торкатися обличчя та затулятися, коли вони кашляють і чхають. Надавайте дітям інформацію про коронавірус та пояснюйте, чому в садочках треба дотримуватися нових правил.



Поради про підготовку дитини до дитячого садочка / картинка Міністерства освіти

Додамо, що т.в.о міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що дошкільнята можуть не ходити до садочку, якщо вони бояться захворіти на COVID-19. Через це їх не будуть відраховувати із закладу, а до батьків не застосовуватимуть жодних санкцій.