Як будуть працювати профтехи під час локдауну: роз’яснення МОН
Заклади професійно-технічної освіти під час дії посиленого карантину з 8 до 24 січня 2021 року повинні навчати учнів лише дистанційно. Проводити заняття очно заборонено.
Тому адміністрації закладів мають внести зміни до розкладу занять та погодити з роботодавцями графік і формат проходження практики у цей період, повідомляє пресслужба Міносвіти.
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Проте складати окремий графік для практики потрібно лише у тому випадку, якщо вона припадає на період посиленого карантину.
Графік погоджується також з і учнями, а далі затверджується наказом директора профтеху. Якщо організувати практику в такий спосіб неможливо через особливість професії, то її слід провести після завершення посиленого карантину,
– пояснили в міністерстві.
Окрім того, адміністраціям цих закладів має скласти гнучкий графік режиму роботи працівників на період дії локдауну в Україні.
Додамо, що на період дії карантину з 19 грудня заборонено:
- відвідувати заклади освіти групами у понад 20 осіб, крім садочків, шкіл, закладів позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;
- відвідувати заклади освіти учнями, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу закладу;
- проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів.
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