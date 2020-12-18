Заклади професійно-технічної освіти під час дії посиленого карантину з 8 до 24 січня 2021 року повинні навчати учнів лише дистанційно. Проводити заняття очно заборонено.

Тому адміністрації закладів мають внести зміни до розкладу занять та погодити з роботодавцями графік і формат проходження практики у цей період, повідомляє пресслужба Міносвіти.

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Проте складати окремий графік для практики потрібно лише у тому випадку, якщо вона припадає на період посиленого карантину.

Графік погоджується також з і учнями, а далі затверджується наказом директора профтеху. Якщо організувати практику в такий спосіб неможливо через особливість професії, то її слід провести після завершення посиленого карантину,

– пояснили в міністерстві.

Окрім того, адміністраціям цих закладів має скласти гнучкий графік режиму роботи працівників на період дії локдауну в Україні.

Додамо, що на період дії карантину з 19 грудня заборонено: