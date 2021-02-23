МОН пояснило, як закладам професійної освіти організувати навчання в період адаптивного карантину. Оскільки з 24 лютого вся територія України належить до жовтої зони епідемічної небезпеки, учні можуть відвідувати профтехи, якщо в групі небагато дітей хворі на COVID.

Але якщо за низкою показників регіон віднесено до червоного рівня небезпеки, то відвідування учнями профтехів забороняється.

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Так рекомендується в закладах професійно-технічної освіти, в разі запровадження червоного рівня організувати навчання дистанційно.

Для профосвіти важливо зберігати взаємодію учня з педагогом, особливо коли йдеться про практику. Подекуди вона становить 50% навчального процесу. Ми постійно рекомендуємо директорам профтехів проводити роз’яснювальну роботу з колективами, щоб вони пам'ятали про важливість дотримання дистанції під час уроків, носіння масок та рукавичок,

– наголосили в МОН.

В МІносвіти зазначили, що профтехи на місцях можуть змінювати графік навчання, щоб учні менше перетиналися одне з одним.

Проте якщо в учня або працівника закладу з'являться симптоми коронавірусу, слід дотримуватися чіткого алгоритму дій.

Рішення Уряду було ухвалене на засіданні 17 лютого 2021 року, однак сама постанова набуває чинності 24 лютого. Для територій країни, де діятиме жовтий рівень небезпеки, забороняється наступне:

відвідувати заклади освіти, якщо на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу закладу;

проводити в закладі масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю учнів з більш ніж однієї групи та за присутності глядачів.

Загалом дію карантину продовжено до 30 квітня 2021 року.