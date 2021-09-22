Правила жовтої зони

У жовтій зоні очно дозволено працювати навчальним закладам, де вакциновано принаймні 80% працівників – від викладачів вишів до технічного персоналу.

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У МОН заявили, що заклади освіти можуть працювати у звичному режимі за умови наявності не менш ніж у 80% працівників хоча б одного з документів:

"жовтого" COVID-сертифіката, який підтверджує щеплення першою дозою вакцини;

"зеленого" COVID-сертифіката, який підтверджує повний курс вакцинації;

міжнародного свідоцтва про вакцинацію;

довідки 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини);

COVID-сертифіката про одужання особи від коронавірусу чи негативного результату ПЛР-тесту.

Обмеження жовтої зони карантину:

Навчальні заклади можна відвідувати групами до 20 осіб.

Масові заходи дозволені у разі заповненості зали на 50%.

На спортивних матчах можуть бути зайняті 50% глядацьких місць.

Ресторанам і кафе дозволяють працювати до 24:00 години.

Через нові карантинні правила більшість львівських університетів змушені перейти на змішане навчання. Лекції відбуватимуться онлайн, а практичні та лабораторні заняття – в аудиторіях. Без змін навчатимуться лише в УКУ.

Як будуть навчатися студенти у Львові

ЛНУ імені Івана Франка

У Львівському національному університеті імені Івана Франка наразі вакциновано майже 75% працівників, і щеплювати студентів, викладачів та інших працівників вишу продовжують.

Але вже з 23 вересня університет готується перейти на змішану форму навчання, яка передбачає проведення лекцій у дистанційному форматі, а практичних занять – в очному форматі у малих групах з дотриманням обмежень.

У будь-якому випадку Львівський університет готовий до переходу і на змішану форму навчання, і на організацію освітнього процесу в онлайн-форматі,

– розповів речник університету Олег Вівчарик.

Додамо, що в ЛНУ відкриті пункти вакцинації у головному корпусі вишу та у студентських гуртожитках. Вакцинуватися можуть усі охочі студенти та працівники університету.

Львівська політехніка

У НУ "Львівська політехніка" вакциновані понад 60% працівників. У зв’язку зі значним збільшенням захворюваності студентів вишу на COVID-19, навчання за змішаною формою запровадили вже з 22 вересня. Відповідний наказ підписав ректор політехніки.

Якщо на потоці є більш ніж одна група, то лекції проводитимуть в онлайн-форматі, відповідно до розкладу. Лекційні заняття для потоку, де є лише одна група, відбуватимуться в аудиторіях. Усі практичні, семінарські та лабораторні заняття проходитимуть офлайн,

– сказав перший проректор Львівської політехніки Олег Матвійків.

За його словами, якщо в групі є хоча б один хворий, то все навчання – і лекційне, і практичне – буде в онлайн-форматі.

У виші зазначили, що для контролю навчання викладачі повинні робити відеозаписи проведених онлайн лекційних занять та завантажувати їх в архів кафедри.

УКУ

Український католицький університет – єдиний у Львові виш, де вакциновано 80% працівників. Тож навчання там буде очно у жовтій зоні. Також зараз в УКУ активно вакцинують студентів.

Навчання там буде очно, але з можливістю перебування більше 20 осіб в аудиторіях. Фізичне відвідування занять є обов’язковим для всіх студентів, якщо лише заняття не проводиться онлайн або студенти не перебувають на самоізоляції чи хворіють.

Ми не можемо сказати, чи змін не буде, бо ж ситуація щодня міняється – поки вчимося у малих групах, налагодили систему швидкого тестування на COVID-19. У разі симптомів хвороби відбувається ізоляція всієї групи, доки вони не здадуть тести,

– каже речниця УКУ Вероніка Саврук.

Також в УКУ напрацювали план дій та обмеження, які діятимуть в університеті у разі потрапляння в різні карантинні зони.

ЛНМУ ім. Данила Галицького

У Львівському медуніверситеті імені Данила Галицького вакциновані близько 70% викладачів.

Сподіваємось, найближчими днями це число збільшиться. З невакцинованими матимуть розмову декани та проректори. Маєм надію у найближчі тижні вийти таки на 80%,

– розповіла речниця університету Людмила Майор.

Навчання в університеті ще від початку року проходить в змішаному форматі – лекції ведуть онлайн, практичні та лабораторні заняття та навчання на клінічних кафедрах – в аудиторіях.

Наразі у виші вирішують, які зміни будуть з переходом у жовту зону та моніторять ситуацію із захворюваністю серед студентів та працівників вишу.

ЛДУФК ім. Івана Боберського

У Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського вакциновані лише понад 54% працівників.

У нас ректор робить все для того, щоб за два тижні рівень вакцинації склав 85 – 90%. Для цього використовуються усі моральні та інші ресурси,

– сказав відповідальний за вакцинацію в університеті Іван Рибчич.

З переходом у жовту зону в університеті змін не планують. Адже навчання студентів за змішаною формою там відбуваються ще з початку навчального року.

ЛНУВМіБ і. Гжицького

У Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького вакциновано 34,6% усіх працівників університету. Тому у виші готуються до переходу на дистанційне навчання.

Відповідно до вимог жовтої зони, ми маємо перейти на дистанційне навчання. Чи буде повністю дистанційна чи все-таки змішана форма навчання – чекаємо роз’яснень,

– повідомив керівник навчальної частини університету Тарас Пенцак.

Українська академія друкарства

У навчальному закладі повідомили про вакцинацію близько 60% усіх працівників. Навчання відбувається в аудиторіях. Чи будуть якісь зміни у зв’язку з потраплянням у жовту зону, у виші наразі не знають.

"У нас групи малокомплекті, тому чекаємо відповідних розпоряджень міністерства", – зазначили у академії.

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До слова, студенти Державного університету комунікацій у Києві повідомили, що керівництво вишу змушує їх вакцинуватися від коронавірусу. Якщо вони цього не зроблять, то там погрожують виселити їх з гуртожитків. Деталі ситуації – читайте у статті.