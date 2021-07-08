Яким буде навчання з 1 вересня: структура нового навчального року

Вже майже пройшла половина літніх канікул, тож школи ретельно готуються до початку нового навчального року. Яким він буде та чого чекати учням – читайте у статті.

У Міносвіти наголошують, що учні та вчителі втомилися від онлайн-уроків та прагнуть живого спілкування у класах. Тому вони зараз активно вакцинують освітян, щоб встигнути до початку навчального року.

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Яким буде новий навчальний рік

Формат навчання

2021 рік планують розпочати традиційно – у звичному режимі. Так, міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що позиція МОН така – дитячі садочки, спеціальні установи і учні 1 – 4 класів обов'язково повинні навчитися очно.

За його словами, на дистанційне навчання підуть не всі, а за забарвленням територій. Так, в червоних зонах доведеться працювати в рамках дистанційної освіти.

Раніше у МОН також заявляли, що формат, в якому буде проходити новий навчальний рік, залежатиме від епідемічної ситуації на території окремих регіонів.

Водночас голова ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер додала, що повернення дітей до очного навчання з вересня 2021 року залежить і від темпів вакцинації.

Скільки буде канікул для учнів

Більшість шкіл України вчаться за класичною семестровою системою, що включає в себе 4 чверті, об’єднані в 2 семестри.

Тож, така система навчання передбачає 4 канікулярних періоди:

осінні канікули – з 25 по 31 жовтня 2021 року;

зимові канікули – з 25 грудня 2021 до 9 січня 2022 року;

весняні канікули – 28 березень по 3 квітня 2022 року;

літні канікули – з 1 червня по 31 серпня 2022 року.

Що може вплинути на зміну цих дат? На тривалість і дати канікул може вплинути епідеміологічна ситуація з поширенням коронавірусу.

Так уже було з осінніми канікулами в 2020 році, коли через спалах COVID-19 уряд рекомендував українським школам почати канікули на півтора тижні раніше, а зимові канікули розпочали майже на тиждень пізніше.

Якою має бути структура навчального року

Розпочинається у День знань – 1 вересня (якщо у цей день вихідний, то навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день).

Закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Тривалість канікул протягом навчального року мінімум 30 календарних днів.

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Школа встановлює в межах часу, передбаченого освітньою програмою, структуру навчального року за:

чвертями,

півріччями,

семестрами.

Педагогічна рада має визначити структуру й тривалість навчального року, тижня, дня, занять і відпочинку між ними.

Тривалість навчального року має складати не менше:

720 навчальних годин – у початковій школі (1 – 4 класи),

890 навчальних годин – у гімназії (5 – 9 класи),

1110 навчальних годин – у ліцеї (10 – 12 класи).

До слова, головний санлікар Ігор Кузін вважає, що невакцинованих дітей, у яких немає протипоказань до щеплення, не треба допускати до шкіл. За його словами, їм краще обрати дистанційне навчання.