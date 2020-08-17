Залежно від регіону та ситуації щодо поширення COVID-19 профтехи розпочнуть навчальний рік. Так, там може навчання проходити у звичному режимі, з елементами змішаного навчання або дистанційно.

Проте у будь-якому випадку керівники закладів мають організувати у закладах належні санітарні умови, гнучкий режим освітнього процесу та роботи, йдеться на сайті МОН.

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Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко розповів, що готуючи ці рекомендації, відомство орієнтувалися на рішення уряду та головного санітарного лікаря. Згідно з ними, місцеві управлінці самостійно вирішуватимуть, як працюватимуть заклади. Але керівники профтехів повинні адаптувати графік освітнього процесу.

Наприклад, для проведення теоретичних занять у "помаранчевій" або "жовтій" зоні МОН рекомендує застосовувати змішане навчання та ділити групи на підгрупи. Натомість виробниче навчання та практику краще проводити в закладі, але спланувати за окремим графіком.

Як організувати новий навчальний рік в профтехах

Визначити предмети або теми, що викладатимуться дистанційно.

Сформувати графік освітнього процесу, де буде певний розклад та час початку занять, тривалість перерв, інформація про введення позмінного навчання тощо.

Затвердити графік освітнього процесу та предметів для дистанційного навчання.

Видати наказ щодо організації освітнього процесу у новому навчальному році.

Інформувати працівників, учнів закладу профосвіти про зміни та рішення.

Підготувати центром рекомендацій, які визначатимуть методи для перевірки знань, перелік ресурсів для дистанційного навчання та створення дистанційних курсів.

Зазначимо, що заклади профосвіти зможуть змінювати режим роботи для того, щоб учні та працівники менше контактували один з одним. Також варто проводити щоденний температурний скринінг та регулярно провітрювати приміщення.

Вітренко додав, що директори профтехів мають звернути увагу на роботу гуртожитків в умовах карантину. Оскільки більшість закладів мають гуртожитки, там необхідно вже зараз подбати про дотримання у них санітарних вимог.