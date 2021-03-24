Пробне тестування та основна сесія ЗНО у 2021 році буде проходити в заплановані дати та у стандартному форматі із дотриманням всіх карантинних вимог.

Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, розповіла, що пункти тестування будуть працювати у звичному форматі.

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За її словами, ухвалена постанова уряду, незважаючи на червоні зони в регіонах, дозволяє проводити:

пробне ЗНО,

основну сесію ЗНО,

вступні іспити в магістратуру.

Додамо, що для участі в пробному ЗНО зареєструвалися понад 140 тисяч осіб, і це суттєво менше, ніж було минулого року.

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Вакуленко пояснила, що у стандартних аудиторіях традиційно перебуватимуть 15 учасників і двоє інструкторів.

Така кількість осіб у класах дозволяє дотриматися безпечних умов. Як і минулого року, принципи дистанціювання залишаються актуальними, тому учасники під час проходження тестування будуть знаходитися на безпечній відстані один від одного – 1,2 метри,

– заявила вона.

Обов’язково учасники ЗНО повинні мати при собі маски або респіратори й індивідуальні санітайзери.

Окрім того, на вході в пункти тестування будуть розміщені загальні санітайзери, а туалетні кімнати будуть забезпечені мийними засобами.

Заступниця директора УЦОЯО запевнила, що питання формату проведення основної сесії ЗНО буде розглядатися на засіданні Комітет ВР з освіти, науки та інновацій, яке відбудеться 24 березня.

"Фактично на цьому засіданні буде вирішуватися питання про те, чи обов’язковим цьогоріч буде проходження ДПА у формі ЗНО для випускників шкіл, ліцеїв, гімназій, студентів професійних і професійно-технічних закладів освіти”, – додала Вакуленко.

До слова, у 2020 році пробне ЗНО було скасовано через епідемічну ситуацію. Натомість у 2021 році ЗНО відбудеться в установлені терміни: пробне ЗНО 10 квітня, а основна сесія ЗНО в період з 21 травня по 15 червня.



Дати ЗНО у 2021 / Інфографіка 24 каналу