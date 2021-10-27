Дати пробного ЗНО-2022

Реєстрація на пробне ЗНО триватиме з 5 по 22 січня 2022 року на сайтах регіональних центрів оцінки якості освіти. Усі предмети поділили на два дні.

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Скласти в аудиторії можна лише одне пробне ЗНО за день. Тестуватимуть випускників у березні:

19 березня – з української мови, української мови і літератури;

– з української мови, української мови і літератури; 26 березня – з історії України, з математики (завдання рівня стандарту), з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з англійської, іспанської, німецької та французької мов.

Наразі невідомо, якою буде ситуація із захворюваністю на коронавірус в березні. Проте, найімовірніше, пробне ЗНО у 2022 році також проходитиме в умовах карантину.

Як проходитиме пробне тестування

В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, що тестування в аудиторіях під час карантину будуть організовані з дотриманням усіх протиепідемічних заходів, як на вході до пунктів пробного ЗНО, так і під час оцінювання.

Учасники пробного ЗНО-2022 повинні будуть:

на вході пройти вимірювання температури;

бути в масках під час всього тестування;

мати маленькі дезінфектори і користуватися ними;

дотримуватись соціальної дистанції.

Під час тестування в аудиторії мають перебувати не більше 15 школярів та 2 інструкторів.

Аудиторії на час пробного ЗНО-2022 забезпечать:

медичними масками;

безконтактними термометрами;

засобами дезінфекції для рук;

засобами дезінфекції для оброблення поверхонь;

ізоляційними захисними халатами та щитками для медиків.

Додамо, що минулого року пробне ЗНО проводили лише один день. Вартість варіювалася від 195 до 255 гривень залежно від регіону. Цього року регіональні центри оцінювання якості освіти оголосять вартість до 20 грудня 2021 року.

До слова, основа сесія ЗНО для випускників у цьому навчальному році проводитиметься, ймовірно, з 23 травня до 15 червня. Максимально учасники зможуть пройти п’ять тестувань ЗНО.

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