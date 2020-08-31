До 1 вересня декілька регіонів України віднесли до "червоної зони", тому там більшість шкіл одразу оголосили про дистанційну роботу. Ще деякі планують організувати змішане навчання.

Як стало відомо журналістам 24 каналу, Рівненська, Чернівецька та Тернопільська області, які віднесені до "червоної" зони, вирішили розпочати навчання в школах дистанційно.

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Зокрема, йдеться про міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області, міста Бережани і Чортків, Бережанський районі Тернопільської області, а також місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

Натомість у Івано-Франківську місцева рада вирішила продовжити учням канікули до 11 вересня замість навчання онлайн. А у Коломиї наразі планують розпочати навчання дистанційно, а потім повернутися до очного формату уроків.

Проте наразі немає інформації про організацію навчання в Калуші, Городенківському, Косівському та Тисменицькому районах Івано-Франківської області, а також Біляївці і Ізмаїлі Одеської області, хоча регіони відносяться до "червоної" зони.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу

Вже у Волинській області, регіони якої відносяться до "помаранчевої" зони (Луцьк, Володимир-Волинський, Луцький і Маневицький райони), передбачають змішане навчання – там освітній процес буде відбуватися частково в дистанційному режимі.

А згідно з інформацією на сайтах облдержадміністрацій, більшість шкіл в регіонах готові до початку навчального року – всі вони забезпечені безконтактними термометрами та засобами індивідуального захисту.