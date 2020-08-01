Велика Британія вже оприлюднила інструкцію, як школам повертатися до звичного навчання восени. Країна підготувала захисні заходи для дітей та всіх працівників школи, які допоможуть зменшити ризики зараження коронавірусом.

Видання “Нова українська школа” переказала головні тези про те, як працюватимуть британські школи з нового навчального року.

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Школи в Британії отримують інструкції для роботи під час пандемії коронавірусу, але про всяк випадок вони мають спланувати і дистанційне навчання.

Рекомендації для шкіл щодо навчання восени

Хворі мають залишатися вдома. Ті, в кого є симптоми коронавірусу, або чиї родичі мають симптоми, не повинні відвідувати школу.

Усі мають дотримуватися правил гігієни рук та дихання (тобто чхати лише в серветку, яку потім викинути, а руки помити).

У школах мають більше і краще прибирати приміщення, зокрема ті поверхні, до яких часто торкаються.

Всі навчальні заклади мають активно взаємодіяти зі службою охорони здоров’я (особливо з сервісом тестування на коронавірус).

Наскільки можливо зменшити контакти і збільшити відстань між людьми в школі.

За необхідності потрібно одягати засоби індивідуального захисту.



Учні в Британії / Фото НУШ

Як зменшити кількість контактів у школі

До прикладу:

об’єднати дітей у групи;

уникати контактів між групами;

поставити парти так, щоб усі учні сиділи обличчям до дошки, а не одне до одного;

зберігати дистанцію між учителями та учнями, а також іншими працівниками шкіл.

Як можна групувати дітей:

– Постійні групи зменшують ризик передачі вірусу через обмеження кількості людей. То як групувати учнів?

– Можна розділити клас на групи і працювати в окремих приміщеннях. Такий варіант рекомендується, якщо є така можливість.

– Або можна організувати навчання в малих групах-бульбашках. Погрупувати учнів і не дозволяти комусь з них контактувати з іншими групами. А старших школярів треба заохочувати тримати дистанцію і всередині групи.

– Школи повинні уникати великих скупчень людей: зборів, змагань тощо. Використання вчительської також має бути мінімальним.

Що будуть робити у Британії, якщо у когось в школі виявили симптоми COVID-19

Якщо комусь стане погано, почнеться кашель або підвищиться температура та інші сипмтоми, то її/його одразу відпустять додому. Учневі чи вчителеві необхідно буде залишитися на семиденній самоізоляції і здати тест на коронавірус.

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Якщо дитина чекає, поки її заберуть батьки її треба перемістити до окремої кімнати. Бажано, щоб там було відкрите вікно.

Ті, хто допомагали дитині з виявленням симптомів, і учні, які були в близькому контакті з нею, не повинні самоізолюватися вдома, доки в них не з’являться симптоми.

Фізична активність у школі

Школи самі повинні вирішувати, як проводити уроки фізкультури, але всі мають дотримуватися заходів безпеки. Діти мають бути в постійних групах, спортивне обладнання треба ретельно мити між користуванням різними групами. Варто уникати контактних видів спорту.

За можливості, займатися спортом краще на відкритому повітрі, в іншому випадку – у просторому приміщенні, максимально збільшуючи дистанцію між дітьми.