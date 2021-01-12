Через карантин у зв’язку з коронавірусом вчителі почали проводити уроки в дистанційному форматі. А для того, щоб провести заняття без курйозів, читайте кілька простих порад, як безпечно провести відеоурок.

У Міністерстві освіти і науки України розповіли, що вчителі найчастіше під час онлайн-навчання в Україні використовують такі застосунки – Skype, Hangouts i Zoom.

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Поради вчителям, як безпечно та легко провести відеоурок

Користуйтеся перевіреними вебресурсами

Для дистанційних уроків варто використовувати тільки перевірені ресурси за рекомендаціями закладів освіти або колег, які мали позитивний досвід використання. До прикладу, можна для навчання обрати Skype, Zoom, Google, Classroom, Moodle, Microsoft Teams тощо.

Дотримуйтеся правил ефективної комунікації

Навчання онлайн – це про нові технології та здобуття знань у новому форматі. Тому вчителям варто намагатися прислухатися до учнів та отримувати зворотній зв’язок щодо уроків. Лише так ви зможете «чути» один одного та краще працювати над уроками.

Встановлюйте власні правила під час онлайн-уроків

Під час онлайн-навчання має бути дисципліна, як і під час уроків офлайн. Для цього варто створити власні правила для уроків. Зокрема: підключатися до уроків без запізнення, вмикати камеру, активно обговорювати завдання, вдягатися офіційно, як і на навчання офлайн, тощо.

Обирайте відповідний фон для навчання

Слідкуйте за фоном під час відеодзвінків. На фоні не має бути сторонніх предметів, що надавали б особисту інформацію (ім’я, прізвище, особисті фото, сертифікати та інше).

Слідкуйте за власним зовнішнім виглядом

Зовнішній вигляд не менш важливий як під час онлайн-уроків, так і під час офлайн-навчання. Тому треба обирати звичне офіційне вбрання для роботи в онлайн-форматі.

Додамо, що зараз в Україні триває локдаун, щоб зменшити ризик захворювання на коронавірус. Деякі обмеження стосуються й закладів освіти. Зокрема, в цей період учні не можуть відвідувати школи. Так, в деяких школах тривають канікули, в деяких – організували онлайн-навчання.