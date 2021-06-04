Проведення екскурсії – це чудовий спосіб поєднати інтелектуальний розвиток та цікавий відпочинок. Адже в музеях чи під час відвідування визначних місць діти дізнаються багато нового, візуалізують свої знання та навчаються.

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Експерти вважають, що така форма роботи дуже дієва, особливо наприкінці навчального року. Адже вона дозволяє поєднати навчання та відпочинок, на який школярі вже налаштовані.

Проте вчитель має знати всі правові аспекти організації та проведення екскурсій, які дозволять зробити мандрівку цікавою та безпечною.

Шкільна екскурсія Це організоване відвідування визначних місць групою учнів, яке здійснюється під керівництвом уповноважених керівників із освітньою, навчально-виховною чи пізнавальною метою. Вона триває менше доби.



Як безпечно провести шкільну екскурсію

Що варто знати організаторам екскурсії

Організовувати екскурсію для учнів може керівник навчального закладу чи відповідний орган управління освітою.

Зверніть увагу! Директор школи може самостійно вирішувати, чи проводити екскурсію (без погодження з органами управління освітою).



Але якщо у школі вирішили провести екскурсію, то на керівників покладається чимало обов’язків:

сприяти успішній організації та проведенню заходу;

видати наказ щодо мети, часу, маршруту, учасників заходу, а також призначити керівника екскурсії та його заступника;

провести інструктажі (з техніки безпеки, охорони праці тощо) для керівника екскурсії та його заступника, видати йому засвідчену копію наказу щодо проведення екскурсії та список її учасників;

проконтролювати повернення екскурсійної групи (якщо діти не повернулися вчасно – одразу зв’язатися із керівником групи та з’ясувати причини затримки);

після завершення екскурсії керівник навчального закладу має заслухати інформацію про неї від керівника групи.

Як формувати екскурсійну групу: особливості

Брати участь у екскурсії можуть усі діти, які виявили бажання і не мають медичних протипоказань.

Проте кількість учасників екскурсійної групи визначає її керівник (вона може включати від 10 до 40 учасників віком від 6 років). Якщо ви обрали автобусну екскурсію, то склад групи залежить від кількості місць для сидіння.

Керівник групи та його заступник мають бути старші 18-ти років і вміти надавати першу медичну допомоги.

Якщо група виїздить за межі населеного пункту, то її керівництво призначається із розрахунку: один керівник та один заступник на 25 учасників. На кожні наступні десять учнів додатково призначається один заступник.



Екскурсія для учнів / Фото lerefletdulac.com

До того ж, організація екскурсії з використанням транспорту суворо регламентована:

перевезення дітей має здійснюватись водієм зі стажем не менше п’яти років, лише у світлу пору доби та за сприятливої погоди;

якщо протяжність маршруту становить понад 250 кілометрів – необхідно направляти двох водіїв;

якщо екскурсія здійснюється колоною з п’яти і більше автобусів, то їх мають супроводжувати уповноважені підрозділи Нацполіції;

для кожних 10 дітей треба призначати керівника для супроводу, а для групи з 30 учнів необхідно мати медика;

директор школи зобов'язаний забезпечити дітей питною водою, засобами медичної допомоги, а керівника групи – телефонним зв'язком та списком номерів служб екстреного виклику.

Обов’язки вчителя-керівника групи та його заступників

Відповідальність за життя і здоров’я учасників екскурсійної групи несуть її керівник із заступниками.

Вони мають ознайомити школярів із планом роботи та маршрутом екскурсії, провести для них інструктаж, нагадати про правила безпеки та поінформувати про можливі фактори ризику.

Важливо! Перед дальніми екскурсіями чи подорожами дітей до 18 років у школі мають провести збори для їхніх батьків.

Під час проведення екскурсії на керівника групи та його заступників покладені такі обов’язки:

вживати необхідних заходів для створення безпечних умов для учнів;

дотримуватися затвердженого маршруту та плану екскурсії;

не допускати вибування учня під час екскурсії без супроводу одного із заступників її керівника чи поділу групи;

у разі настання нещасного випадку терміново організувати надання першої домедичної допомоги потерпілому, а за необхідності – доставити його до лікарні;

повідомити про нещасний випадок організатора екскурсії.

Керівник екскурсійної групи має право припинити мандрівку чи змінити її маршрут у разі виникнення небезпечних обставин чи погіршення стану учнів.

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Після завершення екскурсії керівник повідомляє про це організаторів, за потреби додає офіційний звіт.

Права та обов’язки учнів під час екскурсії

Школярі, які беруть участь у проведенні екскурсій, також мають певні обов’язки. Один із найголовніших – відповідально виконувати розпорядження керівника групи та його заступника.

Також діти мають уважно слідкувати за станом здоров’я (своїм та інших учнів) і своєчасно повідомляти керівництво про будь-які проблеми.



Екскурсія для учнів / Фото blogspot.com

Учні повинні дотримуватись громадського порядку, правил техніки безпеки, а також шанобливо ставитись до природи, культурного надбання, поважати місцевих жителів.

Експерти додають, що якісне планування та відповідальна організація зроблять відпочинок дітей безпечним і цікавим. Більше про всі правила для організації екскурсії – читайте у законі Верховної Ради.

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