Як батьки, педагоги та учні можуть боротися з корупцією: пояснення освітнього омбудсмена

Кожна людина несе певні втрати від корупції, як і держава в цілому. Адже у більшості випадків корупція відбувається з державними коштами, які формуються з сплачених українцями податків. Якою є корупція в освіті та як учні т вчителі можуть допомогти у боротьбі з нею.

Результати опитування від НАЗК показали, що 69% громадян вважають корупцію дуже серйозною проблемою і ставлять її на друге місце серед основних проблем України.

До теми Незаконно вимагати гроші у батьків учнів на потреби школи, – освітній омбудсмен

Корупція в системі освіти

У 2017 році Організація економічного співробітництва та розвитку (OECP) здійснила огляд щодо доброчесності в освіті.

Головні корупційні ризики у сфері освіти:

доступ до дошкільної освіти через неофіційні домовленості;

доступ до шкільної освіти за допомогою неофіційних домовленостей;

приватні додаткові заняття (репетиторство);

неналежне використання батьківських внесків у школах і дитсадках;

неналежне визнання навчальних досягнень у початковій і середній освіті;

корумповані впливи на закупівлю підручників в Україні;

корумпований доступ до вищої освіти в Україні;

академічна недоброчесність — списування і плагіат у вищій освіті;

неналежне визнання навчальних досягнень у вищій освіті.

Звісно, що вже пройшло чотири роки, і корупційні ризики певним чином змінилися і трансформувалися. Але актуальними залишаються: примусовий збір батьківських внесків, вплив факту здачі коштів батьками на оцінки чи відношення до дітей тощо.

Дослідження НАЗК підтверджує, що більшість українців стикались з примусовими внесками в дитсадках і школах:

примусові благодійні внески (на ремонт закладу, закупівлю обладнання тощо): 55,1% (у дитсадках), у школах (55,7%), вища освіта (22,6%);

примусові подарунки викладачам, вчителям, вихователям за сприяння у навчанні: 12,8% (у дитсадках), 21,4% (у школах), 19,1% (вища освіта);

примусове придбання підручників чи інших публікацій викладачів як умова отримання заліку, іспиту: 4,6% (у дитсадках), 19,8% (у школах), 17,6% (вища освіта);

додаткові неофіційні платежі (особисто працівникам, вихователям чи викладачам за навчання, гуртожиток тощо): 11,3% (у дитсадках), 12,7% (у школах), 18,2% (вища освіта);

використання особистих зв’язків, знайомств («блату») для вирішення певних питань, отримання переваг, більш високих оцінок тощо: 3,3% (у дитсадках), 3,2% (у школах), 8,4% (вища освіта).



Корупція у сфері освіти / Інфографіка із дослідження НАЗК

Як батьки, вчителі та учні можуть боротися з корупцією

Щоб поступово долати корупцію, має бути включеність кожної людини. Найбільшою проблемою залишається низька обізнаність щодо розуміння корупції, її проявів та наслідків. Тому перший крок на шляху до подолання корупції – це правопросвітництво за цією темою.

Освітній омбудсмен наголошує, що у школах треба проводити уроки про доброчесність та корупцію: краще розповісти менше, але кілька разів по-різному повторити впродовж уроку про одне й те ж поняття, явище, ключову інформацію, щоб учень зрозумів її, запам’ятав і закріпив, ніж за один раз навантажити його великою кількістю понять.

Кожна доброчесна людина – приклад для інших

Другий крок на шляху до подолання корупції – бути позитивним прикладом для інших: батькам – для своїх дітей, педагогам – для своїх учнів та інших працівників, учням – для своїх однолітків.

Антикорупційна поведінка починається з елементарної доброчесності: самостійного виконання домашніх завдань, а не їх списування з готових, справедливого оцінювання учнів, а не за особистими симпатіями тощо.

Чим більше в оточенні учасників освітнього процесу буде людей, які поводяться доброчесно і не толерують корупцію, тим більшою буде мотивація для інших чинити так само.

Бороться з поборами та неякісними закупівлями

Ще один крок на шляху боротьби з корупцією – практичні дії. Коли з батьків починають вимагати кошти, товари чи послуги на заклад освіти, частина з них починає цікавитися фінансовим забезпеченням закладу освіти, чи робляться закупівлі, чи виділяються на це кошти місцевого бюджету.

Інколи закуплені товари чи послуги у закладах освіти є неякісними. І батьки можуть вплинути на те, щоб товари, які закуповуються, були якісними.

Водночас і батьки, і вчителі можуть вплинути на ситуацію з недобросовісними закупівлями, здійснюючи перевірки закупівель. Наприклад, підприємець Сергій,, коли в дитячому садку, який відвідує його дитина, батьки вирішують скинутися на покупку чогось для класу, він перевіряє, чи оголосило місто тендер на цю закупівлю.

Навчальні матеріали та курси щодо корупції в освіті:

Антикорупційні інструменти для вчителів та учнів (антикорупційні сценарії, квести, ігри, уроки тощо) від USAID Взаємодія, розміщені на сайті освітнього омбудсмена.

Навчально-методичний курс "Уроки доброчесності" для 3 – 4 класів з комплектом відповідних матеріалів та методичними рекомендації від ГО "Смарт-освіта" . Курс відповідає Держстандарту початкової освіти.

Онлайн-курс "Прозора школа: як побудувати доброчесне середовище" – створений НАЗК у партнерстві, зокрема з освітнім омбудсменом. Курс розповідає, що таке корупція, історію зародження цього явища, як корупція проявляється у шкільному середовищі, які права та обов’язки мають вчителі і як вони допомагають протистояти недоброчесності.

Також є курси на Prometheus чи EdEra:

"Впливай – викривай" – онлайн-курс про те, як правильно повідомляти про корупцію і стати викривачами.

Слідство веде НАБУ – антикорупційна гра-розслідування.

До слова, протягом навчального року батьки часто отримують повідомлення від школи та батьківських комітетів із вимогою сплатити певну суму на ремонт чи інші шкільні потреби. Чи мають батьки здавати гроші на ремонти – читайте пояснення юристів у статті.