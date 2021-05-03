З Івана в пана: як американський іммігрант заробив свій перший мільйон у 28 років

Джеф Баду переїхав зі своєю сім'єю в США з Гани коли йому було 8 років. Зараз іммігранту 28, і він вже встиг заробити свій перший мільйон доларів.

Він заснував власний фонд, який функціонує вже рік та має на меті підвищення рівня фінансової грамотності населення. Цільовою аудиторією афроамериканця є молодь з громад з низьким рівнем доходів, яким він пропонує навчальні курси про гроші під назвою "Секрет" та освітні стипендії.

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Як Джеф став мільйонером

Ганський емігрант здобув бакалаврську та магістерську освіту в галузі бухгалтерської справи в Іллінойському університеті в Урбана-Шампейн.

Згодом юнак отримав ліцензію CPA (Cost Per Action) – кваліфікацію в галузі інтернет-реклами, і створив власну мультинаціональну компанію, яка займається нерухомістю.

У 2017 році його підприємство придбало свій перший об'єкт, а вже зараз, у 2021 році, воно володіє 118 об'єктами у декількох американських штатах.

Зараз компанія Джефа Баду володіє понад 100 об'єктів нерухомості / Фото Chicago Sun Times

Моя сім'я завжди була підприємливою, ми всі маємо математичний склад розуму, і завжди прагнули вирватися з бідності, робили все задля кращого життя,

– розповідає Джеф.

Що відомо про фонд Баду

Виростаючи у неблагополучному районі на окраїні Чикаго, в підлітковому віці Джеф потрапив у погану компанію. Він розповідає, що шлях до успіху був дуже складним, адже покинути старе життя було непросто.

Я бачив людей у складних життєвих ситуаціях. Мені хотілося стати частиною вирішення негараздів, а не черговою проблемою суспільства. Коли я це усвідомив, то почав невпинно працювати над собою та власним прогресом,

– додає ганець.

Отримавши свій перший мільйон з нерухомості у 28 років, Джеф вирішив допомагати іншим та створив власний фонд. Badu Foundation було відкрито у квітні 2020 року. Відтоді підлітки віком від 8 до 18 років навчаються:

заробляти гроші;

заощаджувати кошти;

інвестувати;

створювати власні накопичувальні рахунки для вступу у коледжі та виші.

Кожен студент Джефа наприкінці курсів фінансової грамоти отримує 500 доларів на накопичувальний рахунок, і все це безкоштовно, адже єдина вимога – бажання навчатися.

У 2021 році підприємець планує випустити з фонду 30 фінансово освічених студентів, які зроблять свої перші кроки до успіху.