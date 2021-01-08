Через локдаун після зимових канікул багато шкіл розпочнуть навчання дистанційно. Але вчителям іноді важко викладати онлайн, адже через це втрачається емоційний зв’язок та контроль над класом, знижується увага учнів. Тому ми підготували поради, як адаптувати план офлайн уроку до онлайн-навчання.

Порадами про те, як синхронізувати навчальний матеріал із потребами онлайн-навчання, поділилася експертка Юлія Батура, повідомляє видання "На урок".

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Чому план офлайн-уроку не працює онлайн

За словами експерти, не можна просто взяти готовий матеріал звичайного уроку і перенести у онлайн, адже дистанційне навчання має свою специфіку. Наприклад, не всі діти вмикають відеозв’язок, що заважає оцінити залученість.

Окрім того, під час онлайн-уроків ані учень, ані вчитель не витримають навантаження, що є нормою для традиційних занять. Сім уроків на день в онлайні – це іноді забагато для школярів.

Тож, ідеальне рішення у цьому випадку – розділити матеріал на той, що може бути подано у синхронному режимі (коли весь клас і вчитель присутні онлайн) та асинхронному (консультації з окремими учнями та самостійне опрацювання матеріалу дітьми).

Особливості викладання в асинхронному режимі

Найбільш раціонально – поділити матеріали на теорію, яку діти мають опрацювати самостійно, та практичні заняття і відповіді на запитання, що проводяться онлайн.

Групуйте матеріали блоками на один тиждень

Найзручніше робити це за допомогою інтерактивних аркушів, у якості основи для яких підійдуть конспекти уроку (переформатуйте конспект у PDF-документ та додайте посилання на сторінки підручника, мінізавдання тощо), і такі платформи як: Wizer.me,Kahoot, Google forms.

Подумайте над структурою матеріалу

Працюючи самостійно, діти мають чітко усвідомлювати об’єм теорії та маршрут, яким необхідно рухатися.

У якості завдання можна використовувати "спільний конспект", для якого знадобиться платформа, де діти зможуть працювати разом та бачити контент одне одного. Поставте завдання та дайте план того, що має бути в конспекті. Перш ніж почати свою роботу, діти зможуть подивитися на роботи однокласників та побачити, що інші виділили як головне, а згодом і доповнити їхні спостереження власними.

Особливості викладання у синхронному режимі

Для синхронної роботи використовуйте всі види онлайн-дошок, де зможете лишати завдання, а діти – відповіді. Прикладом такої дошки може бути сервіс Linо. Він дозволяє прикріплювати яскраві стікери та формувати з них ментальні мапи чи логічні ланцюжки. Інший вид роботи – яскраві шаблони для заповнення у Canva. Під час уроку діти можуть вписувати почуту інформацію або створювати власні картки-тренажери.

Окрім того, під час синхронної роботи завжди домовляйтеся про формат і умови спілкування: як піднімати руку, чи мають бути увімкнені камера і мікрофон, що можна робити, а що – ні.

А щоб налаштувати дітей на спілкування на початку уроку, експертка радить використовувати невеликі інтерактивні вправи: намалювати свій настрій, написати кілька слів-асоціацій тощо.

У якості зворотного зв’язку попросіть учнів заповнити форму-тренажер:

"3 факти, які я дізнався під час уроку";

"2 факти, що мене зацікавили";

"запитання, що у мене з’явилися".

Також, час від часу, можна обирати 5 випадкових учнів та просити зробити фото конспектів, аби переконатися, що робота з матеріалом ведеться, а учні не просто сидять перед моніторами.