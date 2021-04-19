Як абітурієнту вибрати спеціальність та підготуватися до вступу: важливі поради

Незабаром розпочнеться вступна кампанія, тож випускникам шкіл слід поквапитися з вибором майбутньої сфери діяльності та навчального закладу. Це дуже відповідальний крок, адже від нього залежить, яким курсом ви йтимете найближчі роки. Тому ми підготували кілька порад, що допоможуть вам прийняти зважене рішення.

Освіта 24 за підтримки партнера Canon зібрала інформацію щодо вступної кампанії 2021 року, а також рекомендації випускникам у нелегкому виборі майбутньої спеціальності.

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Для початку перевірте на сайті Вступ 2021 прохідний та середній бали попереднього року.

Як обрати спеціальність

Самі назви спеціальностей вам нічого не скажуть, тож краще читайте опис та перелік предметів, які передбачає кожна освітня програма.

Якщо не знайшли цієї інформації на сайті університету – зателефонуйте до вишу й попросіть надіслати вам документи з навчальними програмами.

Далі роздрукуйте й уважно перечитайте програму обраного курсу та умови навчання. Тут вам у пригоді стане дуже економний принтер Canon серії MegaTank. Собівартість друку однієї сторінки А4 становить усього 46 копійок з урахуванням паперу та за умови використання оригінальних чорнил.



Принтер Canon допоможе студентам у навчанні / Фото пресслужби Canon

Принтери Canon серії MegaTank прості у використанні та обслуговуванні. Зручні флакони з чорнилами зі спеціальними отворами дозволяють без зайвих зусиль їх наповнити, а друкуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) може без професійної допомоги замінити звичайний користувач.

Обираючи спеціальність, зважайте на поточні тенденції на ринку праці. Так, в Україні зараз найбільш затребувані такі професії:

IT-фахівці. Уже не перше десятиріччя ця професія – серед найбільш популярних та високооплачуваних. Фахівців з інформаційних технологій дедалі більшає, але й самі технології не стоять на місці, тож кількість вакансій із солідною винагородою за високу кваліфікацію в цій царині постійно зростає. Лікарі. Ця професія буде актуальною завжди – і пандемія це вчергове довела Спеціалісти сфери обслуговування. Тут безліч затребуваних професій: перукарі, фітнес-тренери, масажисти тощо.

Нижче наведено 10 найпопулярніших спеціальностей, на які 2019 року в українських вишах був найбільший конкурс.



Найкращі спеціальності за 2019 рік / Фото МОН

Як обрати університет

Насамперед, обов'язково пересвідчіться, чи не процвітає в попередньо обраних вами закладах корупція. Адже корумпований університет від початку зіпсує вам репутацію в очах роботодавців.

Порівнюючи виші, зверніть увагу на такі пункти:

Щоб в університеті були можливості для командної роботи і студентських проєктів.

Щоб тут постійно проходили зустрічі з крутими професіоналами у вашій сфері.

Щоб ви справді мали змогу обрати деякі дисципліни.

Щоб студентів відправляли на практику до провідних роботодавців за вашою спеціальністю.

Або ж розпитайте студентів університету, що сподобався вам найбільше, про викладачів, якість навчання та особливості складання сесій.

До речі, рейтинг із 200 найкращих вишів України 2020 року очолили КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Сумський державний університет.



Найкращі університети України / Інфографіка 24 каналу

Основні дати вступної кампанії у 2021

Уже з 1 липня ви матимете змогу створити електронний кабінет і завантажити до нього документи. Подати документи до вишів можна буде з 14 липня.

На спеціальності, для вступу на які потрібен лише сертифікат ЗНО, заяви прийматимуться до 23 липня (до 18 години включно). А вступники, яким потрібно буде пройти співбесіду, скласти вступні іспити чи пройти творчі конкурси, мають подати документи до 16 липня.

Зарахування студентів відбудеться 9 серпня.

Як абітурієнтам підготуватися до вступу

Цікаво, що у 2021 році абітурієнт може подати обмежену кількість заяв на навчання за недержавний кошт (на "контракт") – не більше ніж 30.

Експерти радять, насамперед, вивчити особливості закладу освіти, до якого ви бажаєте вступити. Кожен університет – унікальний, і до кожного з них потрібен свій підхід.

Тож заздалегідь перечитайте всю, яку знайдете, інформацію про обраний вами виш. Зокрема, дізнайтеся, чи треба там складати внутрішні іспити, чи береться до уваги участь абітурієнта в олімпіадах тощо.

Що більше ви дізнаєтесь про процес прийому, то більше у вас шансів правильно зорієнтуватись під час вступу.

Проте найголовніше для абітурієнтів – високі результати ЗНО. Тому зосередьтеся, передусім, на тестуванні.

Як самостійно підготуватися до ЗНО:

Готуйтеся планомірно й систематично, а не час від часу.

Складіть план занять на теми, які вам необхідно "підтягти".

Постійно складайте в інтернеті тести ЗНО попередніх років.

Обов'язково чергуйте заняття та відпочинок.

Як запам'ятовувати матеріал. Психологи встановили, що наша пам'ять при одночасному сприйнятті здатна утримати й потім відтворити не більш як 7 об'єктів. Отже, матеріал доцільно не "штурмувати", а засвоювати поступово, розбиваючи на смислові шматки, щоб потім усе узагальнити.

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