Для абітурієнтів 2021 року підготували деякі зміни для вступу до закладів вищої освіти. Зокрема, вступна кампанія розпочнеться в липні, а подавати документи, як і цього року, можна буде дистанційно. Що зміниться для вступників на медичні спеціальності – читайте у матеріалі.

Міністерство освіти та науки затвердило нові умови прийому на навчання у виші на 2021 рік, повідомилляє пресслужба відомства.

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У роз’ясненні МОН йдеться про те, що у 2021 році для вступу на медичні спеціальності галузі абітурієнтам необхідно буде складати ЗНО з трьох навчальних предметів:

українська мова і література (тестування проходитиме 1 червня);

математика (тестування проходитиме 28 травня);

один предмет на вибір: біологія, фізика або хімія (тестування з біології проходитиме 10 червня, з фізики – 7 червня, з хімії – 21 травня).

Зазначимо, що до галузі знань "Охорона здоров’я" належать такі медичні спеціальності:

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

медична психологія;

фармація, промислова фармація;

фізична терапія, ерготерапія;

педіатрія;

громадське здоров’я.

У наступному році вступникам на лікарські спеціальності, зокрема "Стоматологію", "Медицину" та "Педіатрію", для того, щоб взяти участь у конкурсному відборі, потрібно буде мати щонайменше 150 балів із другого та третього конкурсних предметів. Однак, ця вимога не буде поширюватися на тих, чий конкурсний бал буде вище 175.

Натомість конкурсний бал для вступу на магістра за спеціальністю "Фармація, промислова фармація" не може бути менше ніж 130 балів.

Додамо, що у 2021 році для вступу приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання попередніх років – 2018, 2019, 2020 та 2021.

Відомо, що основний етап вступної кампанії для абітурієнтів розпочнеться у липні, щоб вони змогли відпочити перед початком навчального року. Так, реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 липня, а прийом заяв та документів розпочнеться через два тижні – 14 липня 2021 року.

Що робити абітурієнту, якщо він не склав ЗНО, та чи можна тоді вступити до вишу на контракт – читайте у нашому матеріалі.