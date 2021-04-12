Як абітурієнтам з окупованих територій вступити до вишу за спрощеною процедурою: інструкція

Вступники з тимчасово окупованих територій у 2021 році зможуть вступити до українських вишів за спрощеною процедурою. Читайте покрокову інструкцію, яка допоможе абітурієнтам вступити до обраного вишу без паспорта, ЗНО чи свідоцтва про закінчення школи.

Вступники з ТОТ можуть не складати ЗНО, лише іспити через освітні центри. До того ж, приїжджати на іспити абітурієнтам з тимчасово окупованих територій можна без українського паспорта, пред'явивши свідоцтво про народження.

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Документи абітурієнти з ТОТ для вступу на бакалавра на бюджет мають подати до 19 липня 2021 року.

Як абітурієнтам з ТОТ вступити за спрощеною процедурою

Вступникам з окупованих територій радять зробити шість наступних кроків:

Обрати спеціальність та навчальний заклад; Звернутися до відповідного освітнього центру ("Донбас-Україна" чи "Крим-Україна"), які працюють з 7 червня по 24 вересня 2021 року для отримання запрошення. Взяти із собою запрошення вишу, щоб полегшити перетин КПВВ. Особисто подати заяву на вступ та заповнити декларацію в одному з освітніх центрів. На базі освітнього центру скласти іспити: українська мова, історія України, профільний іспит, який встановлює навчальний заклад. Стати студентом і після гарантованого зарахування на бюджетну форму навчання отримати соціальну стипендію.

Які пільги мають абітурієнти з окупованих територій

Вступ для абітурієнтів з ТОТ буде організовано за процедурою в межах квоти-2.

Що таке квота-2? Це кількість пільгових бюджетних місць, яка складає не менше ніж 20% загального обсягу державного замовлення.

Додамо, що аби претендувати на квоту-2, абітурієнт з ТОТ може не складати ЗНО, але повинен успішно скласти 3 іспити через освітні центри.

До слова, юристи запевнили, що студенти-переселенці та ті, хто проживає у населених пунктах поблизу лінії розмежування, мають знижку на проживання в гуртожитках.