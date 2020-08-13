Як у 5-ти країнах світу відкриватимуть школи: цікаве порівняння
Кожна країна шукає власні підходи та вводить рекомендації, як відкривати школи з вересня. Наприклад, у Британії не рекомендують носити маски у школах, а в Іспанії це необхідно робити всім. Але всі країн встановили багато однакових правила для закладів освіти.
Видання НУШ порівняло основні правила і з’ясувало, як відкриватимуться школи в різних країнах та що буде із носінням масок, дистанціюванням, миттям рук тощо.
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Як у різних країнах відкриватимуть школи
Що буде з масками
- Канада
Там дошкільнятам у садочках та учням початкових класів рекомендують носити маски в приміщеннях, але це не обов’язково. Натомість, учні старших класів у приміщеннях обов’язково повинні носити маски. Проте їх можна знімати, якщо школярі перебувають під час перерви надворі.
- Велика Британія
В цій країні учням не обов’язково варто закривати обличчя масками в школах. А все через те, що їх неправильне використання збільшує ризик захворювання. Також там вважають, що для комунікації та освітнього процесу можуть мати негативні наслідки.
- Німеччина
Тут все залежить від федеральної території. Наприклад, у Баварії діти від 7 років мають носити маски весь час, а в інших містах це треба робити тільки в коридорах.
Маски в школах мають носити не постійно / Фото НУШ
- Іспанія
У Іспанії діти від 11 та до 18 років повинні носити маски і в приміщенні, і надворі. Але лише в тому випадку, якщо між школярами немає дотриманої дистанції 1,5-2 метри.
- Швейцарія
У Швейцарії навіть під час жорсткого карантину не було «масочного режиму». Влада країни наголошує, що маски – необов’язкові, якщо дотримуватися інших правил гігієни та дистанціювання.
Що буде з дистанцією
- Канада
Діти і цій країні повинні дотримуватися дистанції, а вчителі мають за цим слідкувати. Також школи можуть прибрати непотрібні меблі та розставити парти на більшій відстані одна від одної. Класи, в яких навчаються багато дітей, треба перевести в більші кімнати (можна використовувати для навчання спортзали та бібліотеки).
- Велика Британія
Ця країна намагається мінімізувати контакти у школі, групуючи дітей у так звані бульбашки (малі групи) та зберігаючи соціальну дистанцію. Ймовірно, молодших школярів ділитимуть на групи, а старші дотримуватимуться дистанції. Також школи мають вжити заходів, щоби не було натовпів у коридорах та біля входу.
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- Німеччина
У німецьких школах не має бути скупчення людей. Тому коридори будуть лише з одностороннім рухом: заходити треба через головний вхід, а виходити через додаткові виходи. Біля деяких кабінетів висітимуть точні вказівки, скільки людина може перебувати в них. Для кожної групи учнів планують забезпечити окремі входи і виходи, окремий час на перерву і окремий туалет.
- Іспанія
Там школи повинні гарантувати безпечну відстань між дітьми, не менше 1,5 метри, бо інакше – варто використовувати маски та антисептики. Також вчителям треба сформувати "бульбашки" не більш ніж з 25-ти учнів. Ці групи не перетинатимуться між собою, але діти зможуть контактувати всередині групи без масок.
- Швейцарія
Тут все залежить від кантону (району у Швейцарії). Наприклад, до шкіл у Базелі дітей запускатимуть групами – по 2 класи з паузою в 10 хвилин. А прогулянки відбуватимуться в різних класів в шаховому порядку: діти виходитимуть на шкільне подвір’я, а тоді разом підніматимуться до класів.
Що буде з гігієною
- Канада
Школи у цій країні мають навчати учнів постійно мити руки й розповідати, чому це важливо. Для цього можна організувати додаткові перерви в розкладі – щоб учні могли мити руки періодично протягом навчального дня.
- Велика Британія
Учні Великої Британії повинні дотримуватися правил гігієни рук та дихання. Гігієна дихання – чхати треба в серветку, серветку викинути, а руки помити. Також заклади освіти мають перевірити, чи достатньо в них умивальників та антисептиків, щоб учні та вчителі, могли дезінфікувати руки регулярно.
- Німеччина
Тут школярі мають не торкатися перил, коли піднімаються сходами. Руки треба мити часто, але антисептик використовувати лише тоді, коли це необхідно. Цікаво, що його треба змішувати з водою, аби не пересушити руки.
- Іспанія
Тут учням треба мити та дезінфікувати руки лише коли вони заходять та виходять з класу або школи.
- Швейцарія
У Швейцарії учням треба мити руки перед початком і після занять. Діти мають дотримуватись відстані за розміткою на підлозі. Усі заклади забезпечені антисептиками, а учні мають обробляти ними не тільки руки, а й свої парти.
Учні мають використовувати антисептики в школі / Фото НУШ
Інші вимоги в школах
Усі країни планують дотримуватися більш-менш однакових правил, зокрема:
- Більше і краще прибирати приміщення. Особливо поверхні, до яких часто торкаються, - туалети, змішувачі, столи, раковини, стільниці, дверні ручки, вимикачі, клавіатури, поручні, комп’ютери, спортивне обладнання тощо.
- Перемістити або забрати речі, які важко очистити. Наприклад, м’які іграшки, килимки, сидіння з м’якою тканиною.
- Чистити й дезінфікувати речі, якими користувалася хвора на коронавірус людина. За можливості треба використовувати одноразовий засіб для чищення.
- Встановити відкриті смітники, до яких не треба торкатися.
- За можливості після кожного уроку провітрювати класи, працювати з відкритими дверима.
Як будуть працювати школи в Україні
Міністерство охорони здоров'я опублікувало тимчасові рекомендації для роботи шкіл з 1 вересня. Зокрема, важливо забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни.
А прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня учні підуть до школи, незважаючи на пандемію коронавірусу, проте в містах "червоної зони" для школярів будуть вводити двотижневий карантин.
Як організувати навчання у школі в період пандемії:
- не допускати до роботи вчителі з температурою понад 37,2°C;
- розробити маршрути та графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчень людей;
- пересуватися та заходити в приміщення школи в масці, але під час занять учням можна буде зняти маску;
- скласти розклад так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час;
- за можливості забезпечити проведення занять на свіжому повітрі;
- провітрювати класи після кожного заняття протягом 10 хвилин тощо.
Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу