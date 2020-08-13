Кожна країна шукає власні підходи та вводить рекомендації, як відкривати школи з вересня. Наприклад, у Британії не рекомендують носити маски у школах, а в Іспанії це необхідно робити всім. Але всі країн встановили багато однакових правила для закладів освіти.

Видання НУШ порівняло основні правила і з’ясувало, як відкриватимуться школи в різних країнах та що буде із носінням масок, дистанціюванням, миттям рук тощо.

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Як у різних країнах відкриватимуть школи

Що буде з масками

Канада

Там дошкільнятам у садочках та учням початкових класів рекомендують носити маски в приміщеннях, але це не обов’язково. Натомість, учні старших класів у приміщеннях обов’язково повинні носити маски. Проте їх можна знімати, якщо школярі перебувають під час перерви надворі.

Велика Британія

В цій країні учням не обов’язково варто закривати обличчя масками в школах. А все через те, що їх неправильне використання збільшує ризик захворювання. Також там вважають, що для комунікації та освітнього процесу можуть мати негативні наслідки.

Німеччина

Тут все залежить від федеральної території. Наприклад, у Баварії діти від 7 років мають носити маски весь час, а в інших містах це треба робити тільки в коридорах.



Маски в школах мають носити не постійно / Фото НУШ

Іспанія

У Іспанії діти від 11 та до 18 років повинні носити маски і в приміщенні, і надворі. Але лише в тому випадку, якщо між школярами немає дотриманої дистанції 1,5-2 метри.

Швейцарія

У Швейцарії навіть під час жорсткого карантину не було «масочного режиму». Влада країни наголошує, що маски – необов’язкові, якщо дотримуватися інших правил гігієни та дистанціювання.

Що буде з дистанцією

Канада

Діти і цій країні повинні дотримуватися дистанції, а вчителі мають за цим слідкувати. Також школи можуть прибрати непотрібні меблі та розставити парти на більшій відстані одна від одної. Класи, в яких навчаються багато дітей, треба перевести в більші кімнати (можна використовувати для навчання спортзали та бібліотеки).

Велика Британія

Ця країна намагається мінімізувати контакти у школі, групуючи дітей у так звані бульбашки (малі групи) та зберігаючи соціальну дистанцію. Ймовірно, молодших школярів ділитимуть на групи, а старші дотримуватимуться дистанції. Також школи мають вжити заходів, щоби не було натовпів у коридорах та біля входу.

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Німеччина

У німецьких школах не має бути скупчення людей. Тому коридори будуть лише з одностороннім рухом: заходити треба через головний вхід, а виходити через додаткові виходи. Біля деяких кабінетів висітимуть точні вказівки, скільки людина може перебувати в них. Для кожної групи учнів планують забезпечити окремі входи і виходи, окремий час на перерву і окремий туалет.

Іспанія

Там школи повинні гарантувати безпечну відстань між дітьми, не менше 1,5 метри, бо інакше – варто використовувати маски та антисептики. Також вчителям треба сформувати "бульбашки" не більш ніж з 25-ти учнів. Ці групи не перетинатимуться між собою, але діти зможуть контактувати всередині групи без масок.

Швейцарія

Тут все залежить від кантону (району у Швейцарії). Наприклад, до шкіл у Базелі дітей запускатимуть групами – по 2 класи з паузою в 10 хвилин. А прогулянки відбуватимуться в різних класів в шаховому порядку: діти виходитимуть на шкільне подвір’я, а тоді разом підніматимуться до класів.

Що буде з гігієною

Канада

Школи у цій країні мають навчати учнів постійно мити руки й розповідати, чому це важливо. Для цього можна організувати додаткові перерви в розкладі – щоб учні могли мити руки періодично протягом навчального дня.

Велика Британія

Учні Великої Британії повинні дотримуватися правил гігієни рук та дихання. Гігієна дихання – чхати треба в серветку, серветку викинути, а руки помити. Також заклади освіти мають перевірити, чи достатньо в них умивальників та антисептиків, щоб учні та вчителі, могли дезінфікувати руки регулярно.

Німеччина

Тут школярі мають не торкатися перил, коли піднімаються сходами. Руки треба мити часто, але антисептик використовувати лише тоді, коли це необхідно. Цікаво, що його треба змішувати з водою, аби не пересушити руки.

Іспанія

Тут учням треба мити та дезінфікувати руки лише коли вони заходять та виходять з класу або школи.

Швейцарія

У Швейцарії учням треба мити руки перед початком і після занять. Діти мають дотримуватись відстані за розміткою на підлозі. Усі заклади забезпечені антисептиками, а учні мають обробляти ними не тільки руки, а й свої парти.



Учні мають використовувати антисептики в школі / Фото НУШ

Інші вимоги в школах

Усі країни планують дотримуватися більш-менш однакових правил, зокрема:

Більше і краще прибирати приміщення. Особливо поверхні, до яких часто торкаються, - туалети, змішувачі, столи, раковини, стільниці, дверні ручки, вимикачі, клавіатури, поручні, комп’ютери, спортивне обладнання тощо.

Перемістити або забрати речі, які важко очистити. Наприклад, м’які іграшки, килимки, сидіння з м’якою тканиною.

Чистити й дезінфікувати речі, якими користувалася хвора на коронавірус людина. За можливості треба використовувати одноразовий засіб для чищення.

Встановити відкриті смітники, до яких не треба торкатися.

За можливості після кожного уроку провітрювати класи, працювати з відкритими дверима.

Як будуть працювати школи в Україні

Міністерство охорони здоров'я опублікувало тимчасові рекомендації для роботи шкіл з 1 вересня. Зокрема, важливо забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни.

А прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня учні підуть до школи, незважаючи на пандемію коронавірусу, проте в містах "червоної зони" для школярів будуть вводити двотижневий карантин.

Як організувати навчання у школі в період пандемії:

не допускати до роботи вчителі з температурою понад 37,2°C; розробити маршрути та графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчень людей; пересуватися та заходити в приміщення школи в масці, але під час занять учням можна буде зняти маску; скласти розклад так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час; за можливості забезпечити проведення занять на свіжому повітрі; провітрювати класи після кожного заняття протягом 10 хвилин тощо.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу