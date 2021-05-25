Бакіров спочатку розповів про наукові досягнення вишу та програми кандидатів, а потім заявив, що Каразінський університет існує тільки в безперервному русі вперед.

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Тому необхідно, за його словами, час від часу "вдихати нову, молоду, творчу енергію і в систему управління університетом".

Це спонукало мене ініціювати вибори нового ректора, щоб дати потужний імпульс обговоренню проблем і перспектив подальшого розвитку… Ми ознайомилися з програмами кандидатів. І хто б не став новим ректором, ми вже маємо великий масив напрацювань для подальшого розвитку вишу,

– сказав Бакіров.

Віль Бакіров нагадав, що він залишається в вузі, у вченій раді, і надалі буде сприяти розвитку університету.

Відеозвернення Віль Бакірова до колективу: відео з фейсбуку вишу

Що відомо про Віль Бакірова Він був ректором Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна більше 20 років – з 1998 до 2021 року. Бакіров – доктор соціологічних наук, професор, академік Національної академії наук України.



Також він нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня; має почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України, почесний професор Московського державного університету імені М. В. Ломоносова, почесний доктор, професор тощо.

Вибори у ХНУ ім. В. Каразіна

Зазначимо, що вибори ректора в ХНУ ім. Каразіна відбудуться у середу, 26 травня. У виші вже створено та обладнано шість виборчих дільниць, де є всі умови для безпечного, чесного і вільного голосування.

Хто бере участь у виборах ректора ХНУ ім. Каразіна: