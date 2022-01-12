Поліція Черкас отримала анонімне повідомлення про те, що школи міста заміновані. Правоохоронці наразі встановлюють всі обставини події та перевіряють школи.

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Учні евакуювали та перевели на дистанційку

У Черкаській міськраді заступниця міського голови Анастасії Чубіної повідомила, що наразі відбувається евакуація дітей із закладів. Навчання сьогодні, 12 січня, буде проводитись дистанційно.

Розумію, що ця ситуація приносить певні незручності, проте ризикувати життям та здоров’ям учнів та освітян ми не можемо. Тому прошу всіх поставитись із розумінням та забезпечити своїм дітям можливість сьогодні навчатись онлайн удома,

– заявила Чубіна.

У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що лист про замінування шкіл надійшов і до Черкаської СБУ.

Текст про мінування написаний з помилками

Зазначимо, що текст дуже дивний та написаний з помилками. Припускають, що його писав учень початкових класів або двієчник.

Речення з помилками у листі "терориста":

"Все школи в місто Черкаси заміновані".

"Я всю життя всіх ненавидів".

"Сьогодні ви все відчуєте мою ненависть".

"Я підірваю всі школи в Черкасах".



Повідомлення про мінування шкіл у Черкасах / Фото з місцевих телеграм-каналів

Жарт це чи ні – наразі невідомо, але дітей з черкаських шкіл евакуювали на вулицю на час перевірки. На опублікованих роликах видно, що діти дуже швидко виходять з будівель шкіл.



До слова, невідомі зловмисники подзвонили до кол-центру СБУ та повідомили про наявність вибухівки у всіх школах Києва. Сталося це вранці 11 січня. Деталі – читайте у статті.