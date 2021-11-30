Я все поверну, – Кива відреагував на позбавлення наукового ступеня
Джерело:телеграм-канал Іллі Киви
Ілля Кива, який залишився без наукового степеню, заявив, що збирається його повернути. Судячи з емоційного посту, який він розмістив у телеграмі, налаштований одіозний нардеп рішуче.
Тим, хто забрав у Киви науковий ступінь, він нагадав, що є православним і тепер "молитиметься і згадає кожного".
Важливо Киву не позбавляли ступеня кандидата наук: в Міносвіти кажуть, що й не присуджували
Далі нардеп доповнив допис філософськими фразами на кшталт "Не міряйте життя одним днем", "Ви вже закінчуєте, а я лише почав", а також "всьому свій час".
Все, що ви, шавки боягузливі, у мене забрали, я поверну. А за тих, хто в цьому брав участь, тепер, як православний, молитимусь, знаю і згадаю кожного,
– попередив Кива.
Також одіозний парламентар нагадав, що у нього залишилося адвокатське свідоцтво, яке теж можна забрати.
Що відомо про науковий ступінь Киви
- Депутат від “Опозиційної платформи – "За життя" Ілля Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію. Члени Наукової ради проголосували за присвоєння йому наукового ступеня.
- Кандидатська дисертація нардепа Іллі Киви мала назву "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі ЄС і України)".
- На захист дисертації журналістів пропускали лише за списками. Так, першими пропустили журналістів медведчуківських телеканалів: Newsone, "112 Україна", ZIK та "Перший незалежний".
- Окрім того, під час захисту дисертації Кива осоромився. Так, один з членів приймальної комісії поставив депутату запитання, однак той уникнув відповіді та сказав, що відповість на нього у наступній роботі.
- Наукового керівника Киви Володимира Гурковського, який допомагав депутату із кандидатською роботою, вже звільнили з роботи.
Повний текст публікації Іллі Киви:
Все, що ви, шавки боягузливі, у мене забрали, я поверну, а за тих, хто в цьому брав участь, тепер, як православний, молитимусь, знаю і згадаю кожного...
Ви вже закінчуєте, а я лише почав! Не міряйте життя одним днем, а влада одним терміном. Всьому свій час…
P.S. Зеленський: У мене ще залишилося адвокатське свідоцтво, можеш його також мене позбавити та забрати.