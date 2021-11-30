Тим, хто забрав у Киви науковий ступінь, він нагадав, що є православним і тепер "молитиметься і згадає кожного".

Важливо Киву не позбавляли ступеня кандидата наук: в Міносвіти кажуть, що й не присуджували

Далі нардеп доповнив допис філософськими фразами на кшталт "Не міряйте життя одним днем", "Ви вже закінчуєте, а я лише почав", а також "всьому свій час".

Все, що ви, шавки боягузливі, у мене забрали, я поверну. А за тих, хто в цьому брав участь, тепер, як православний, молитимусь, знаю і згадаю кожного,

– попередив Кива.

Також одіозний парламентар нагадав, що у нього залишилося адвокатське свідоцтво, яке теж можна забрати.

Що відомо про науковий ступінь Киви

Депутат від “Опозиційної платформи – "За життя" Ілля Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію. Члени Наукової ради проголосували за присвоєння йому наукового ступеня.

Кандидатська дисертація нардепа Іллі Киви мала назву "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі ЄС і України)".

На захист дисертації журналістів пропускали лише за списками. Так, першими пропустили журналістів медведчуківських телеканалів: Newsone, "112 Україна", ZIK та "Перший незалежний".

Окрім того, під час захисту дисертації Кива осоромився. Так, один з членів приймальної комісії поставив депутату запитання, однак той уникнув відповіді та сказав, що відповість на нього у наступній роботі.

Наукового керівника Киви Володимира Гурковського, який допомагав депутату із кандидатською роботою, вже звільнили з роботи.

Повний текст публікації Іллі Киви:

Все, що ви, шавки боягузливі, у мене забрали, я поверну, а за тих, хто в цьому брав участь, тепер, як православний, молитимусь, знаю і згадаю кожного...

Ви вже закінчуєте, а я лише почав! Не міряйте життя одним днем, а влада одним терміном. Всьому свій час…

P.S. Зеленський: У мене ще залишилося адвокатське свідоцтво, можеш його також мене позбавити та забрати.