Я висловився не зовсім коректно, – Шкарлет прокоментував свою заяву щодо дисертації Киви

Сергій Шкарлет заявив, що до МОН не надходило жодних заперечення щодо дисертації народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви. Втім, журналісти-розслідувачі це заперечують. Тепер міністр додав, що висловився не зовсім коректно.

За його словами, МОН отримало електронний примірник дисертації та атестаційну справу Іллі Киви, наразі триває перевірка всіх матеріалів.

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Вже на підставі отриманої інформації експертна рада проведе аналіз наукової роботи, зокрема, перевірити її на відповідність законодавству у сфері атестації.

Проте Сергію Шкарлету було прикро бачити, що його коментар про "відсутність заперечень" на дисертацію Киви став підставою для звинувачень у брехні.

Він додав, що всі заяви, які надходять до МОН, фіксуються, опрацьовуються й детально вивчаються, але кількість та якість заперечень визначає експертна рада та перевіряє на відповідність дійсності.

З урахуванням отримання МОН кількох різних листів щодо Іллі Киви про "проведення розслідування обставин захисту" та про ознаки "внесення недостовірних даних" в ефірі програми "Радіо Свобода" я висловився не зовсім коректно, проте, моя заява не є брехнею,

– запевнив Шкарлет.

Міністр освіти додав, що експертна рада після опрацювання отриманих листів офіційно визначить, які з них є запереченнями (мають пряме відношення до наукової роботи), та врахує їх під час складання експертного висновку.

Він поставив профільному департаменту МОН завдання перевірити інформацію про ймовірні непоодинокі порушення під час здобуття наукового ступеня.

Що сказав Шкарлет про дисертацію Киви?

Міністр освіти заявив, що ніяких заперечень щодо дисертації депутата не надходило. "Жодного заперечення... І навіть сьогодні, коли справа по дисертації надійшла – ніяких фактів, нічого немає", – заявив Шкарлет.

Натомість журналіст Данило Мокрик написав, що заяву про порушення передали в Міносвіти через кілька днів після захисту Кивою дисертації.

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До слова, МОН вже перевіряє матеріали щодо присвоєння народному депутату від “Опозиційної платформи – "За життя" Іллі Киві ступеня кандидата наук. До відомства раніше надійшла електронна копія його дисертації.

Що відомо про захист дисертації Киви