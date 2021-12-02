Я вам зараз мізки виб'ю на стінку, – вчитель з київської школи погрожує учням

У школі Києва № 152 викладач виховує учнів методом погроз. В мережі оприлюднили відео, як вчитель кричить дітям, що вони негідники і погрожує вибити їхні мізки об стіну.

Відео в мережі опублікував користувач з ніком "Зайцев Іванов". Зазначимо, що профіль автора посту анонімний, тому правдивість інформації ми не можемо перевірити.

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Чоловік стверджує, що так вчитель поводиться не вперше, проте директорка закладу не звільняє його.



Скріншот посту щодо вчителя київської школи

За інформацією користувача, відео зняте у школі №152 з поглибленим вивченням англійської мови у Деснянському районі Києва. На ньому видно, як у коридорі стоїть група учнів, а до них підійшов, ймовірно, вчитель та накричав.

Збіговисько покидьків і негідників! Зараз ви в мене заспіваєте! Я вам зараз мізки виб'ю на стінку, к*зли д*вбані! Я ясно сказав?.. Ви в мене зараз пісню заспіваєте свою! Ви думаєте, що в цій школі ви творитимете, що хочете?,

– так висловився педагог.

Діти принишкли і лише перелякано дивились на вчителя, поки він кричав на них. Що саме його розізлило, з відео незрозуміло. З контексту можна зробити припущення, що учні щось співали, і йому це не сподобалося.

Дивіться відео, як вчитель кричить та погрожує учням:



"Зайцев Іванов" також наголосив, що вчителя звати Бушев Володимир Семенович. За його словами, конфліктні ситуації виникають не лише з ним, а і з його дружиною (яка веде групу ГПД) та дочкою (вчителькою англійської мови).

"Він говорить, нічого не боїться, тому що все "порішає" в адміністрації. На мою думку, це професійне згасання. Людина, яка ненавидить дітей, не може їх навчати!", – написав користувач.

На сайті школи зазначається, що Володимир Бушев викладає історію та правознавство. Згодом користувач з власних джерел повідомив, що вчителю дали усну догану.



Бушев Володимир / Скріншот з сайту школи №152

До слова, у школі на Київщині старшокласник роздягнув учня 7 класу на очах в інших дітей. Він утримував хлопчика силою і не дозволяв одягнутися. Адміністрація школи вважає інцидент жартом. Деталі – читайте у статті.