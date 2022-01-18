Батьки учнів запевняють, що через холод у навчальному закладі, їхні діти відмовляються відвідувати уроки.

До теми В Україні школярі сидять у холодних класах, де лише від +7 до +12: батьки б'ють на сполох

Мама Віолета Сопівник розповіла, що учні сидять в куртках на уроках і все одно холодно.

Дитина відмовляється ходити через холод… Як вчитися в таких умовах? А попереду ще півтори місяці зими,

– написала жінка.

За її словами, така ж ситуація з опаленням у навчальному закладі була перед зимовими канікулами. "Майже було дітей в класах саме з цієї причини", – запевняє жінка.

Тему опалення у коментарях підхопили й інші місцеві жителі, які також висловили невдоволення такою ситуацією у навчальному закладі.

Батьки учнів молодших класів стверджують, що у класах Яремчанського ліцею №1 начебто лише 10°C тепла.



Холодно у школі Яремче / Скриншот з фейсбуку "Яремче Онлайн"

Коментарі батьків:

"З цієї самої причини я сьогодні не пустив до школи малого".

"Сьогодні йшла по малу в школу і чула, як хлопчик казав мамі: "Я так замерз сьогодні в школі".

"Я підтримую батьків, рада що підняли це питання, воно дуже болісне. Температурний режим справді не відповідає нормі, я вважаю, що з цим питанням потрібно батькам звертатися до влади міста".

"Співчуваю в першу чергу діточкам, батькам (бо це здоров'я дітей гроблять), бо ладу немає...Економлять на всьому. Я в цій школі відучилася купа років, з 5 по 11 клас. В ці періоди сиділа в курточці і хворіла разів 10 за навчальний період".

До слова, під час сильних морозів діти можуть не ходити до школи. Але МОН виступає за те, щоб у такому випадку уроки у школах не скасовували, а переводили дітей на дистанційку. Загалом школи самі вирішують, що робити.

Температурний орієнтир для ухваленнями школами якогось рішення щодо зміни формату чи призупинення занять – мінус 20 градусів морозу на вулиці.