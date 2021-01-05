Взимку канікули у школі тривають два тижні. І відпочити від навчання треба не лише учням, а й вчителям. Тому ми підготували кілька цікавих та веселих планів на канікули, які навчать вчителів відпочивати та допоможуть розслабитися на повну.

Цей список можна продовжити ще багатьма улюбленими справами. Жартівливою добіркою планів, які варто вчителеві зробити під час зимових канікул, поділилося видання "На урок".

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Святковий wish-лист учителя

Викиньте мотлох

Найбільше під час канікул взимку піднімає настрій саме святкове оздоблення квартири чи будинку. Окрім того, правило номер один: має бути чисто протягом усіх канікул.

У цьому допоможе техніка прибирання КонМарі, головна ціль якої – залишити вдома лише ті речі, що приносять радість. Тому викиньте весь мотлох, яким давно не користуєтеся.

Записуйте думки в щоденник

Більшість вчителів живуть «на автопілоті». Тому важливо вміти позбуватися набридливих думок про минулі чи майбутні ситуації. У цьому допоможе письмовий аналіз минулого року та встановлення цілей на майбутнє.

Радимо під час канікуд завести журнал професійного розвитку: така практика усвідомленості може значно знизити рівень стресу. До того ж, саме в новому році краще встановлювати нові цілі.



Вчителька пише щоденник справ / Фото isafyi

Книжкове свято

За вікно, можливо й немає снігу, але погода не завжди тепла. А якщо дощить, то тим більше треба сісти за якусь книгу та заварити смачного какао.

Експерти кажуть, що варто додати до буденності трошки магії, наприклад за допомогою книг. Так, традиційна зима та чарівні свята чекають на вас у таких книжках:

"Сонце і Місяць, лід і сніг" (авторка – Джесіка Дей Джордж);

"Напередодні Різдва" (автор – Розамунд Пілчер);

"Листи Різдвяного Діда" (автор – Джон Толкін).

Щасливий день

Вчителі часто мріють по-справжньому відпочити, але не всі після зимових канікул відчувають приплив сил. Адже для цього треба вміти відпочивати. Основне правило – піклуватися про себе.

Для цього складіть список речей, які викликають у вас дитячий захват, або подумайте, про що ви мрієте. І почніть реалізовувати все, що написано у списку, в один щасливий день – з самого ранку до вечора. Присвятіть один день лише для себе.

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Рухайтеся

Наш мозок просто обожнює спорт, а тому фізичне навантаження робить нас щасливішими та продуктивнішими. Радимо взимку спробувати щось нове: ковзани, сноуборд, сніжки та санчата.

Опануйте щось нове

Нагадайте собі, що ви – не тільки вчитель. Наприклад, згадайте, ким ви хотіли стати у дитинстві, чи є у вас хобі тощо. Подумайте про щось, що завжди вас приваблювало, але було на це часу. Так, все це можна втілити просто зараз за допомогою безлічі онлайн-курсів. На них ви знайдете щось цікаве для себе.

Фото-вихідні

Приготуйтеся до найдієвішого прийому продовження свята після вихідних: сфотографуйтеся. У перуці, з ялинковим дощиком, макіяжем Грінча або з оленячими рогами тощо. Згодом ці фото ви зможете принести на роботу та похизуватися перед колегами чи просто підвищувати собі настрій такими спогадами.