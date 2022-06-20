Про це 24 каналу повідомила народна депутатка України Наталя Піпа. Вона наголосила, що розв'язання цього питання зараз є дуже важливим, оскільки багато українців повинні будуть повернутись з-за кордону.

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Курс на навчання офлайн

Народна депутатка зазначила, що спілкувалась з багатьма батьками українських школярів, які перебувають як в Україні, так і за кордоном. За її словами, вони хочуть, аби було живе навчання.

Зараз взяли курс на навчання офлайн. Тобто всюди, де немає бойових дій, діти почнуть живе навчання,

– зазначила Піпа.

Вона наголосила, що, опираючись на думку батьків, Міністерство освіти і науки України, департаменти й управління освіти ухвалили рішення, аби розпочати максимально можливе живе навчання.

Забезпечення бомбосховищами

Як наголосила Піпа, насамперед це залежатиме від кількості бомбосховищ поблизу закладів освіти та їхньої місткості. Однак як саме відбуватиметься процес навчання, вирішуватимуть педагогічні ради.

До прикладу, початкова школа може вчитися щодня, а середня й старша 1 день – очно, а інший – в онлайн режимі. Тобто це ухвалюють на місцевому рівні.

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За словами народної депутатки, навчальні заклади на підконтрольній українській владі території забезпечені бомбосховищами на 60%. Зокрема, старий фонд та школи, які будувались на початку 1990 років, зазвичай, мають укриття.

Однак з часів незалежності українці вірили, що загроз вторгненню в нашу державу не буде, тому багато приміщень вже будували без сховищ. У такому разі навчальний заклад може узгоджувати можливість евакуйовувати дітей до укриття в сусідньому приміщенні.

Таке вирішуватимуть на рівні територіальних громад. Тобто школа та управління освіти ухвалюватимуть рішення,

– зазначила Піпа.

Навчання під час тривоги

Також народна депутатка повідомила, що у педагогів вже є практика, як проводити онлайн навчання під час сирен повітряної тривоги. Однак досвіду, як проводити офлайн навчання під час тривоги – поки немає.

Як вона наголосила, найімовірніше, через повітряну небезпеку навчання перериватиметься. Водночас додала, що продовжувати його в укриттях не буде можливості, оскільки там перебуватиме багато різних класів чи груп одночасно.

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Депутатка пояснила, що тут велика робота педагогічних колективів, директорів та керівників навчальних закладів. Тобто вони мають прокомунікувати з батьками та дійти висновку, які форми їм підійдуть найкраще.

"Думаю, що це правильно – дати можливість вирішувати школам. Хороший директор та хороші вчителі завжди запропонують найкращий варіант, виходячи з умов учнів та школи", – підсумувала Піпа.

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Заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко повідомив, що з 1 вересня 2022 року навчальні заклади України повернуться до очної форми навчання. За його словами, до цього школи мають добре підготуватися.

Зокрема, облаштувати у кожному навчальному закладі укриття. Він також додав, навчання у прифронтових населених пунктах залежатиме від безпекової ситуації.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що кілька міністерств працюють над питанням гарантування максимально можливої безпеки дітей під час навчального процесу. За його словами, до обговорення долучилися представники Міністерства освіти та науки, Міністерства внутрішніх справ, Мінінфраструктури, Міністерства регіонів та ДСНС.

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