Поставки в регіони відбуваються швидко та стабільно. Цього тижня вперше отримали ноутбуки вчителі з Донецької, Тернопільської, Рівненської, Херсонської та Одеської областей.

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Скільки вчителів вже отримали ноутбуки

Педагоги вже отримали ноутбуки у таких регіонах:

Волинська область – 1 277 ноутбуків;

Дніпропетровська область – 5 296 ноутбуків;

Донецька область – 1 782 ноутбуки;

Житомирська область – 1 000 ноутбуків;

Закарпатська область – 2 231 ноутбук;

Запорізька область – 2 013 ноутбуків;

Івано-Франківська область – 2 096 ноутбуків;

Київська область – 3 186 ноутбуків;

Кіровоградська область – 1 431 ноутбук;

Луганська область – 300 ноутбуків;

Одеська область – 4134 ноутбуки;

Полтавська область – 2 447 ноутбуків;

Рівненська область – 2 344 ноутбуки;

Тернопільська область – 1 050 ноутбуків;

Харківська область – 3 055 ноутбуків;

Херсонська область – 100 ноутбуків;

Чернівецька область – 1 450 ноутбуків;

Чернігівська область – 1 397 ноутбуків.

Усього до кінця року за державною субвенцією мають закупити 60 000 ноутбуків для вчителів із 24 областей. З держбюджету на це виділили 980 мільйонів гривень. Середня вартість одного ноутбука за субвенцією – 17 900 гривень.

Ноутбуки оснащено всім необхідним для дистанційної роботи вчителя – камерою, потужним процесором та можливістю під’єднання до інтернету. Це дасть змогу зробити навчальний процес сучасним та зручним, незалежно від карантинних обмежень через COVID-19.

Відгуки вчителів про нові ноутбуки

Громади, які вже отримали ноутбуки, діляться враженнями в соцмережах та висловлюють вдячність за ініціативу МОН та Мінцифрі:

Вчителька Ірина Поліщук: "Переважно, у нашій школі комп’ютери розміщені в класах інформатики, іншим вчителям потрібно чекати закінчення уроків, щоб скористатися технікою. А зараз ноутбук потрібен вчителю і при проведенні уроків. Ми в школі запровадили електронні журнали, щоденники. Добре, що Мінцифра та МОН реалізують круті проєкти".

"Переважно, у нашій школі комп’ютери розміщені в класах інформатики, іншим вчителям потрібно чекати закінчення уроків, щоб скористатися технікою. А зараз ноутбук потрібен вчителю і при проведенні уроків. Ми в школі запровадили електронні журнали, щоденники. Добре, що Мінцифра та МОН реалізують круті проєкти". Вчителі з Луцька: "Завдяки сучасному процесору комп’ютери швидко завантажуються і миттєво відкривають заготовлені документи на урок. На повному заряді батареї можна спокійно провести 6 уроків. Поки що це найкращі ноутбуки, які поставлялися в школи Луцька".

До слова, в Україні громади не використали половину коштів освітньої субвенції. У профспілці освітян вважають, що її економлять, не доплачуючи вчителям та іншим педагогам надбавку за роботу. Деталі – читайте у статті.