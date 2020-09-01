В університетах почався осінній семестр, щоправда не у всіх. Навчання у ВНЗ відбуватиметься з низкою строгих карантинних обмежень. Зокрема, у 2020 році довелося відмовитися від святкувань — особливо в помаранчевих і червоних зонах.

Про те, як будуть навчатися українські студенти та які правила безпеки ввели у львівських університетах — читайте у сюжеті 24 каналу.

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Навчання у "Львівській політехніці"

Через пандемію COVID-19 вищі навчальні заклади змушені пристосовуватись до нових правил. У "Львівській політехніці" студенти 2 – 4 курсів навчатимуться дистанційно. Однак складати іспити та проходити практичні заняття будуть у стінах вишу. Навчальний рік розпочнеться з 28 вересня, а першокурсники навчатимуться з 1 жовтня у звичному режимі.

Перший проректор Олег Матвійків розповів, що процес підготовки антисептиків, масок та інших захисних засобів триває. "Ми ще повністю не готові, тому що все потрібно закупляти за великі кошти, які повинні проходити через тендери", – зазначив він.



Правила роботи працівників освітніх закладів на період карантину / Інфографіка 24 каналу

В медичному університеті проводитимуть лекції онлайн

У ЛНМУ імені Данила Галицького теж буде змішана форма навчання. Практичні заняття відбуватимуться у стінах університету, проте лекції – в режимі онлайн. Навчальний заклад має всі карантинні засоби безпеки, тому навчання розпочалось 1 вересня. Однак першокурсникам доведеться почекати – для них курс стартує через 2 тижні.

"Плануватимемо роботу так, щоб до сезонної епідемії студенти могли навчатись. Зокрема, аби вони могли робити акценти на практичних навичках", – повідомила помічниця ректора щодо якості освіти у медуніверситеті Ірина Солоненко.

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Студенти старших курсів УКУ розпочали навчання

Навчальний семестр для 3 та 4 курсу Українського католицького університету розпочали ще 2 тижні тому, однак – дистанційно. Від 1 вересня студенти навчатимуться очно впродовж місяця. Опісля старшокурсники повернуться додому, і до кампусу з'їжджатимуться вже перші курси. Як навчання відбуватиметься надалі – поки не прогнозували.

Оскільки ми повинні забезпечити соціальну дистанцію, то будемо працювати в такому ротаційному режимі. Також кожен викладач, студент та працівник має право вибору: повертатися в університет чи працювати онлайн з дому,

– зазначила проректорка з науково-педагогічної роботи УКУ Софія Опацька.

Чи буде навчання у львівських ВНЗ дистанційним

Наразі Львів, як і низка інших населених пунктів області, перебуває у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки. Це означає, що навчальні заклади можуть працювати, проте якщо місто потрапить у червону зону – студенти навчатимуться цілковито на дистанційній формі.

До червоної зони потрапили: