Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що серед карантинних правил будуть – дистанція, маски, проведення заходів на вулиці.

Важливо Коли учні в школах Києва завершать навчання: Кличко назвав дату

За його словами, Департамент освіти розробив чіткі рекомендації для закладів освіти.

Останні дзвінки та випускні вечори будуть відбуватися, але за чіткими умовами дотримання всіх карантинних правил. Ми робимо це, аби попередити розповсюдження коронавірусу,

– відповів Кличко.

Додамо, що у Києві продовжувати уроки влітку не будуть, тому навчання в школах завершиться до 28 травня.

До слова, у МОН дозволили святкувати випускні вечори в школах цього року. Але свята потрапляють під обмеження карантинних зон. Як будуть проводити випускні вечори у 2021 році – читайте у матеріалі.