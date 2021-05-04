Втрачені знання, школа влітку та скасування ДПА: яким виявився навчальний рік у 2021

Закриті школи та дистанційне навчання протягом року серйозно вдарили по учнях шкіл. Яким же був цей навчальний рік та які випробування лягли на плечі школярів та вчителів – читайте у матеріалі.

Втрачені знання

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголошує, що якість освіти безпосередньо пов’язана з тим, наскільки вона доступна та як організоване дистанційне навчання.

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Він наголосив, що в Україні понад 2,5 тисячі шкіл розташовані в населених пунктах, де немає жодного провайдера, тому вчителі та учні там не можуть під'єднатися до якісного інтернету. Усе це впливає на рівень знань.

Але, за словами ексрадниці міністра освіти та науки Іванни Коберник, Міністерство освіти і науки нічого не зробило, щоб українські школи мали якісне дистанційне навчання.

Але МОН так і не взяв на себе ролі координатора в цьому процесі, не запропонував механізми вимірювання і подолання прогалин в знаннях, ніхто не вимірює реальних результатів дистанційного навчання,

– заявила вона.

Водночас Велика Британія виділила мільярд фунтів і набирає 15 000 вчителів менторами для роботи з дітьми, які відстали під час карантину. А Нідерланди виділили 8 мільярдів євро на різні заходи додаткової роботи з дітьми.

Коберник вважає, що найбільше від цього страждають діти з неблагополучних сімей. Якщо їхні батьки не займаються розвитком дітей, а школа закрита – то ці діти ще сильніше відстають від своїх однолітків.

“Пандемія перервала цілісний освітній процес на довгий час і сподіватися, що діти просто повернуться до шкіл і все виправиться, не варто. Тому потрібні вимірювання результатів школярів, щоб їм допомогти", – вважає вона.



Діти багато вчилися дистанційно / Фото provse.today

А співзасновниця ГО "Батьки SOS" Альона Парфьонова розповіла, що за весну 2020 року стало зрозуміло, де у школах немає інтернету і техніки, де у батьків є проблеми доступу до освіти через брак гаджетів.

У регіонах всі побачили нерівний доступ до освіти дітей. Одні школи впорались із викликами, а інші – ні. У цей навчальний рік ми увійшли з тими самими "граблями та розбитими лобами": без матеріально-технічної бази та якісного контенту",

– розповідає співголова "Батьків SOS".

Парфьонова розповіла, що за скаргами у групі в соцмережах можна побачили, коли та чи інша школа пішла на дистанційне навчання і що там було не так. Зокрема:

вчителі просто надсилали завдання у Viber, а не проводили онлайн-уроки,

дітей могли вигнати з Zoom-уроку, якщо вони не вмикали камеру,

учням задавали забагато домашніх завдань,

вчителі не завжди розуміли, як правильно оцінювати учнів.

"Так сталося, що завдання у Viber є, а перевірки та зворотного зв'язку з вчителем немає. А якість підручників стала мейнстримом під час жорсткого локдауну – батьки почали заглядати у підручники й дізналися про їхню якість", – додала вона.

Освітня експертка наголосила, що Україні варто зробити моніторинг результатів навчання, і це мали б робити наприкінці цього року, адже від того, що ми не знаємо масштаб трагедії, важко зрозуміти, як надолужити втрачене. Але ДПА у школах скасували.

Скасування ДПА

Цього року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який скасовує ДПА для учнів 4, 9 та 11 класів. Так, випускники можуть обирати вид оцінювання їхніх результатів навчання:

шляхом річного оцінювання,

за допомогою державної підсумкової атестації;

за допомогою ДПА у формі ЗНО.

Так, освітній омбудсмен наголосив, що ДПА якраз і має показати результати за певний період шкільного навчання.

Загалом ДПА після 4 класу має бути обов'язковою, бо вона має показати, чому навчилися діти класу за час навчання у початковій школі, для того, щоб розуміти, що робити далі і які потрібні зміни.

Окрім того, Горбачов пропонує проводити ДПА для усіх школярів так, як це робиться для учнів 11 класів – у форматі зовнішнього незалежного оцінювання, щоб усунути суб'єктивність і можливі корупційні ризики.

Позиція МОН щодо результатів навчання

У МОН на запит журналістів відповіли, що для перевірки рівня знань учнів відповідно до держстандартів, вчителі мають провести поточні тематичні, семестрові й річні контрольні роботи.

А щодо перевірки, наскільки діти засвоїли програму за рік карантину і дистанційки, сказали, що планують продовжувати дослідження з визначення рівня читацької та математичної компетентності, але лише учнів 4 класів.

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Також додали, що МОН разом з фондом The LEGO Foundation та Австралійською радою освітніх досліджень проводитимуть моніторинг якості початкової освіти НУШ. Триватиме він чотири роки. Але коли розпочнеться – невідомо.

У МОН додали, що серед напрацювань – запуск е-журналів та е-щоденників у школах. Також цього року передбачена субвенція в розмірі 500 мільйонів з держбюджету на підключення шкіл до швидкісного інтернету у селах.

Як оцінити рівень знань учнів? Голова Держслужби якості освіти Руслан Гурак каже, що більш предметно про якість освіти можна буде говорити після того, як школи проведуть підсумкову атестацію.

За її результатами буде видно, як закінчується навчальний рік і які є виклики. Зможемо говорити про якість через інструмент ЗНО, яке також буде наприкінці року. Все решта – суб’єктивні оцінки учителів, батьків, учнів,

– наголосив він.

На його думку, не має катастрофи з результатами оцінювань знань, які можуть бути наприкінці року. Гурак вважає, що не буде і суттєвої відмінності між результатами ЗНО цього року з попередніми.

Яким буде завершення навчального року

Станом на 26 квітня 10 регіонів України перебувають у червоній зоні карантину. Там діти вчаться онлайн. Поки невідомо, чи повернуться діти за парти до кінця травня.

Наприклад, керівник головного управління шкільної освіти Юрій Кононенко розповідав, що у більшості регіонів навчальний рік наразі триває за планом, тож там діти закінчать навчання до червня.

В Україні є школи, особливо в західних регіонах, де часто з'являлися надзвичайні ситуації та продовжувалися канікули. Тому, можливо, саме там буде необхідність продовжити навчання влітку,

– заявив він.

Але таке рішення є прерогативою школи, і це вирішує керівництво закладу освіти.

Проте деякі школи вже планують продовжити навчальний рік до середини червня. У МОН кажуть, що рішення за самими школами.



В деяких регіонах діти можуть навчатися влітку / Фото echo24.cz

Навчання у школах організовується в межах навчального року, що розпочинається 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року", – пояснюють в МОН.

Цікаво, що у соцмережах педагоги повідомляють, що в окремих регіонах місцева влада продовжила навчальний рік до 10 – 22 червня. Наприклад: