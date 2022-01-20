Через такі часті повідомлення у деяких містах ухвалили рішення про впровадження дистанційного навчання для школярів. Не стали виключенням і Черкаси.

До теми У Черкасах четвертий день поспіль "мінують" всі школи: учнів перевели на дистанційку

Уроки у Черкасах проводять дистанційно

В одній з шкіл дітей кілька днів поспіль евакуйовували. Учні пропускали заняття і губились у темах. А вчителі на ходу переробляли план уроків. "Це – не навчання", – вирішили у департаменті освіти і відправили всі школи міста на дистанційку.

Та не протестував ніхто, мінування – не жарти. Вчителі розділились, деякі працюють зі школи, решта – з дому. В онлайні важче, але, хто хоче вчитись – проблем не буде.

Все це досвід, якщо онлайн урок. Я, наприклад, більше люблю онлайн урок. Є цікаві відео, є цікаві форми перевірки знань, тестові, різні види самостійних робіт,

– розповіла вчителька Тетяна Атамась.

Найважче школярам початкових класів, за 15-хвилинний урок запам'ятають не багато. Для батьків-першачків увечері проводять онлайн-годину, під час якої усе роз'яснюють.

Через евакуацію є втрата часу, бо уроки проводяться за розкладом і в той час, коли діти і вчителі добираються додому – він уже не може проходити у режимі онлайн, це є подача завдань, тобто це не є достатньо ефективно. Дмитро Бунякін Директор Черкаської спеціалізованої школи

Скільки триватиме дистанційне навчання – у міському департаменті освіти поки не знають, все залежатиме від безпеки у школах.

Треба зберігати здоровий глузд. Україна фактично перебуває у стані війни вже який рік, тож не реагувати на такі повідомлення, ми не маємо ні морального, ні будь-якого іншого права,

– зазначила заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна.

Школи у Черкасах перевели у режим дистанційного навчання: дивіться сюжет 24 каналу

Мінувальник взявся за училища

Доки школи на дистанційці – мінувальник взявся за училища. Одне з місцевих погрожує зірвати уже 2 дні поспіль.

Як нагадала речниця Нацполіції Черкащини Зоя Вовк, за це передбачено кримінальну відповідальність – позбавлення волі, якщо за першою частиною – до 6 років, якщо є наслідки – до 8 років.

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Вперше про замінування шкіл невідомий повідомив 12 січня. З того часу погрози отримують різні заклади освітньої та культурної сфери по всій Україні.