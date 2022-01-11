А усувати недоліки в приміщенні школи хочуть за гроші батьків.

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Через ремонт виникло ще більше проблем

Ремонтні роботи у школі №4 провели восени. Робітники знімали покрівлю під час сирої погоди, і це призвело до значних проблем.

Тендер провели у жовтні. Роботи велися восени та взимку, того часу були дощі та сніг. Як наслідок, приміщення коридорів і класів наразі опинилися в аварійному стані,

– сказав депутат Генічеської міської ради Сергій Мухін.

До нього звернулися батьки учнів, які мали піти на навчання вже 10 січня. Вони прислали фото та відео, що свідчать про аварійний стан приміщень, де на стінах грибок та пліснява.



Жахливі умови у школі Генічевська / Фото IPC Генічевськ

"Тепер усувати недоліки хочуть за гроші батьків. А на ремонт були виділені кошти громади, кошти платників податків", – зазначив він.

Довідка! У жовтні 2021 року був проведений тендер на капітальний ремонт даху корпусу №1 Генічеської школи №4. Очікувана вартість робіт – 2 484 500 гривень. Переможець відкритих торгів – ПП "ЮРБУД", яке запропонувало 2,4 мільйона гривень. Строк виконання робіт: до 31 грудня 2021 року.



Пліснява на стінах школи / Фото IPC Генічевськ