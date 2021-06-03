Вступники мають самостійно розрахувати свій бал атестата: як це зробити

Випускники шкіл, які цього року вступатимуть до вишів, повинні самостійно розрахувати середній бал атестата про повну загальну середню освіту. Як це зробити – читайте роз'яснення Міністерства освіти і науки у статті.
У МОН наголосили, що під час подання заяви до закладу вищої освіти в електронному або паперовому вигляді випускник школи має сам порахувати середній бал свідоцтва.
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Водночас приймальні комісії вишів мають перевіряти правильність обчислення.
У разі подання заяв в електронному вигляді вступник має зазначити середній бал в особистому кабінеті. Якщо потім він виявить помилку, то зможе самостійно її виправити до подання першої заяви.
Так, середній бал свідоцтва має обчислюватися за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин.
Як розрахувати середній бал атестата
Бал розраховують як середнє арифметичне всіх оцінок, зазначених у додатку до свідоцтва (інваріантна частина, варіативна частина, ДПА).
Але предмети, за якими зроблено запис “звільнений(а)”, у загальну кількість не враховуються.
Окрім того:
- Якщо в додатку до свідоцтва вже є зазначений середній бал, то його обов’язково необхідно перевірити та з'ясувати, чи правильно він розрахований.
- Якщо бал розрахований за неправильною методикою, то вступнику необхідно самостійно розрахувати бал і вказувати його під час подання заяв.
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До слова, вступники, які подають заяви в електронній формі, мають зареєструватися в особистому електронному кабінеті на сайті "Вступ" (він почне працювати під час вступної кампанії).
Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:
- адресу електронної пошти, до якої має доступ (вказана адреса буде логіном для входу до кабінету);
- пароль для входу до кабінету;
- номер, пін-код і рік отримання сертифіката ЗНО;
- серію та номер документа про повну загальну середню освіту;
- середній бал додатка до вказаного документа (щоб його вирахувати, ви можете скористатись спеціальним калькулятором на сайті "Вступ").
Для вступу на перший курс на бакалавра вже з 1 липня треба буде зареєструвати е-кабінет та завантажити туди необхідні документи.