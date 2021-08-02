У МОН наголосили, що 826 вступників пройшли на бюджет до магістратури за спеціальністю "Право", і лише 43 вступники – за спеціальністю "Міжнародне право".

До теми Завершується прийом оригіналів документів від абітурієнтів на бакалаврат

Списки мають найближчим часом оприлюднити приймальні комісії університетів, які отримали інформацію в ЄДЕБО. Також вступники можуть перевірити, чи пройшли на бюджет, на сайті vstup.edbo.gov.ua, заповнивши у формі запиту потрібні дані.

Водночас у кабінетах вступників навпроти відповідної заяви статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування" (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету).

Як подати оригінали документів

Абітурієнти в магістратуру повинні до 7 серпня (18:00) подати оригінали документів до вишів. А офіційне зарахування на бюджет відбудеться 12 серпня.

Які оригінали потрібні:

копія документа, що посвідчує особу (під час особистого подання документів необхідно пред’явити оригінал);

оригінал документа про освіту та додаток до нього;

копія військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);

сертифікати ЗНО;

4 кольорові фото 3Х4;

підписати роздруковану приймальною комісією заяву на вступ (для тих вступників, які подавали заяви через е-кабінет та особисто виконують вимоги до зарахування);

інші документи, що передбачені правилами вступу конкретного вишу.

Зазначимо, що абітурієнт може особисто привезти оригінали документів до вишів. Або надіслати їх:

звичайною поштою з обов'язковим описом вкладень на адресу приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО;

електронно з використанням кваліфікованого електронного підпису здійснюється на офіційну електронну адресу приймальної комісії закладу.

Додамо, що вступнику у разі електронної подачі оригіналів потрібно підписати КЕП (відповідну інструкцію опубліковано на сторінці Мінцифри) або роздрукувати/написати власноруч та підписати відповідну заяву на вступ.

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У разi дистанційного надання оригіналів необхідних документів укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.