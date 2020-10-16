Єдиний вступний іспит з іноземної мови стане обов’язковим для вступу на магістратуру на всі спеціальності.

Про це йдеться в нових умовах прийому на навчання до вишів у 2021 році, передає пресслужба Міністерства освіти і науки.

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Окрім того, деякі університети зможуть надавати більшу вагу фаховому вступному випробуванню. В такому випадку на іспит з іноземної мови залишатиметься щонайменше 25%.

Також вступники до магістратури зможуть використовувати результати єдиного вступного іспиту 2020 та 2021 років, а результати єдиного фахового вступного випробування – тільки 2021 року.

Зазначимо, що в нових умовах вступу також йдеться про те, що вступна кампанія у 2021 році пройде в липні, а не серпні, щоб абітурієнти та члени приймальних комісій могли відпочити перед початком навчального року.