Вступники часто помиляються у пріоритетах заяв, – експертка назвала поширений приклад

Однією з найбільших проблем вступної кампанії є те, що абітурієнти на бюджет невірно визначають пріоритети поданих до вишів заяв. Через це вони втрачають можливість отримати бюджетне місце.

В.о. директора департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих ДСЯО Наталія Вітранюк наголосила, що не всі абітурієнти розуміють логіку зарахування на бюджет.

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"Більше того – це не розуміють їхні батьки, і тому звернень із запитаннями "чому нас не зарахували?" є багато", – зауважила вона.

Поширений приклад помилки у пріоритетах заяв

За словами експертки, велика катастрофа в тому, що абітурієнти коли розставляють ці пріоритети, неуважно читають правила прийому, і розставляють їх неправильно.

Іноді вступники, маючи конкурсний бал 130 балів, подають заяву за першим пріоритетом на спеціальність “Міжнародні відносини” в КНУ ім. Шевченка, де прохідний бал є значно вищим,

– заявила Наталія Вітранюк.

Наслідком такого нерозуміння вступниками визначення пріоритетності заяв є втрата права навчатися за кошти державного бюджету щонайменше на рік.

Навіщо вказувати пріоритетність заяв

Важливою складовою алгоритму вступу є пріоритетність, яка вказує на черговість розгляду ваших заяв на вступ.

Під час подання заяв вступник має розташувати їх в порядку своєї зацікавленості, де на першому місці буде заклад освіти, в якому він бажає навчатися найбільше, а наступний – з нижчим пріоритетом.

Під час роботи алгоритму адресного розміщення заяви розглядаються почергово. Наприклад, ви подали всі 5 заяв, то до розгляду спочатку береться заява з першим пріоритетом. І якщо ця заява отримає рекомендацію на бюджет, то інші заяви не будуть розглядатися. Якщо ж у заяві відмовлено – буде розглядатися друга і т.д.

Пам'ятайте! Після подання заяви змінити пріоритетність неможливо.

Навіщо вказувати пріоритет? Вступник може просто подати одну заяву. Але якщо за результатами роботи алгоритму, його конкурсний бал виявиться недостатнім для вступу на бюджет на обрану спеціальність, то він зможе навчатись лише на контракті.

До слова, у 2021 році вступники на бакалаврат подали до вишів понад 1 мільйона 700 тисяч заяв. 10 найпопулярніших вишів за кількістю заяв від абітурієнтів: