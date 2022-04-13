На вступне тестування зареєструвалися понад 320 тисяч людей, – МОН

13 квітня 2022 , 10:01
Читать новость на русском

Джерело:

Український центр оцінювання якості освіти

Станом на 12 квітня 2022 року, понад 320 тисяч осіб пройшли повну процедуру реєстрації для складання вступного тестування цьогоріч.

Планується проведення трьох сесій Національного мультипредметного тесту. Таку інформацію повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. 

Читайте також: Чому вступникам обов'язково потрібно зареєструватися на ЗНО, попри його скасування: деталі

Нагадаємо, що внаслідок бойових дій на території України Верховна Рада спростила ЗНО для школярів. На сьогодні запланований мультипредметний онлайн-тест. Він міститиме 60 завдань з української мови, математики та історії України і триватиме 80 хвилин. 

За даними центру оцінювання якості освіти, МОН України ухвалило рішення про продовження термінів формування реєстраційних карток для участі в НМТ до 19 квітня. Внаслідок цього сотні охочих щодня отримують можливість брати участь у вступній кампанії 2022 року.

На сьогодні 321 169 осіб пройшли повну процедуру реєстрації для складання вступного тестування,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у травні кожен зареєстрований учасник повинен на своїй Інформаційній сторінці обов'язково підтвердити бажання складати НМТ і повідомити організаторам про своє місцеперебування в липні.

Зокрема, планується проведення трьох сесій онлайн-тестування: основної і додаткової в липні, а також спеціальної у вересні. Завдяки такому підходу всі абітурієнти зможуть вступити до омріяних закладів освіти.

Що буде із ЗНО та новий мультимедійний тест: пояснення Наталії Піпи

 

Автор: Ірина Грицик