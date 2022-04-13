На вступне тестування зареєструвалися понад 320 тисяч людей, – МОН

Станом на 12 квітня 2022 року, понад 320 тисяч осіб пройшли повну процедуру реєстрації для складання вступного тестування цьогоріч.

Планується проведення трьох сесій Національного мультипредметного тесту. Таку інформацію повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

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Нагадаємо, що внаслідок бойових дій на території України Верховна Рада спростила ЗНО для школярів. На сьогодні запланований мультипредметний онлайн-тест. Він міститиме 60 завдань з української мови, математики та історії України і триватиме 80 хвилин.

За даними центру оцінювання якості освіти, МОН України ухвалило рішення про продовження термінів формування реєстраційних карток для участі в НМТ до 19 квітня. Внаслідок цього сотні охочих щодня отримують можливість брати участь у вступній кампанії 2022 року.

На сьогодні 321 169 осіб пройшли повну процедуру реєстрації для складання вступного тестування,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у травні кожен зареєстрований учасник повинен на своїй Інформаційній сторінці обов'язково підтвердити бажання складати НМТ і повідомити організаторам про своє місцеперебування в липні.

Зокрема, планується проведення трьох сесій онлайн-тестування: основної і додаткової в липні, а також спеціальної у вересні. Завдяки такому підходу всі абітурієнти зможуть вступити до омріяних закладів освіти.

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